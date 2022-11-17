https://ria.ru/20221117/posolstvo-1832236115.html

На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября

На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября - РИА Новости, 17.11.2022

На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября

Москва потребовала от Варшавы расследовать нападения на посольство России в Польше, заявил замглавы департамента информации и печати МИД Иван Нечаев. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:50

2022-11-17T15:50

2022-11-17T16:23

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва потребовала от Варшавы расследовать нападения на посольство России в Польше, заявил замглавы департамента информации и печати МИД Иван Нечаев."В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом", — рассказал он во время брифинга.Дипломат отметил, что полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников."Призываем польскую сторону обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий в Польше и гарантировать неприкосновенность наших загранучреждений от противоправных посягательств, требуем от компетентных органов Польши расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности", — указал Нечаев.Он добавил, что такая ситуация в самом центре Варшавы вызывает тревогу и свидетельствует о грубом нарушении Польшей обязательств по защите диппредставительств от всякого вторжения или нанесения ущерба.

https://ria.ru/20221011/zagranuchrezhdeniya-1823107887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия