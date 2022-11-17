https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html

Посол России заявил, что Пекин последователен в неприятии санкций Запада

Посол России заявил, что Пекин последователен в неприятии санкций Запада - РИА Новости, 17.11.2022

Посол России заявил, что Пекин последователен в неприятии санкций Запада

Китай демонстрирует последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T07:23

2022-11-17T07:23

2022-11-17T07:23

экономика

игорь моргулов

владимир путин

россия

китай

пекин

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Китай демонстрирует последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка, особенно в энергетике, заявил в интервью российским журналистам посол России в КНР Игорь Моргулов.В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов."Стремление группы недружественных стран установить потолок цены на российские энергоресурсы не является темой российско-китайской повестки. Позиция нашей страны максимально четкая, она была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным – Россия не будет осуществлять экспорт в государства, поддержавшие введение предельной цены на отечественные энергоносители", - заявил Моргулов.Он отметил, что "китайские партнеры также демонстрируют последовательность в неприятии нелегитимных, грубо попирающих принципы международного права и свободной торговли санкций Запада, которые ведут к дестабилизации мирового рынка, особенно в такой чувствительной сфере, как энергетика"."Здесь мы с китайскими друзьями, что называется, на одной волне", - подчеркнул он.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220906/sotrudnichestvo-1814715157.html

https://ria.ru/20220707/kitay-1801003785.html

россия

китай

пекин

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экономика, игорь моргулов, владимир путин, россия, китай, пекин