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В Совфеде усомнились в правовых последствиях решения Гаагского суда по MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
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В Совфеде усомнились в правовых последствиях решения Гаагского суда по MH17
В Совфеде усомнились в правовых последствиях решения Гаагского суда по MH17 - РИА Новости, 17.11.2022
В Совфеде усомнились в правовых последствиях решения Гаагского суда по MH17
Вердикт Гаагского суда по делу о крушении MH17 не создаст никаких правовых последствий для России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:24
2022-11-17T19:24
в мире
андрей клишас
николай винниченко
сергей лавров
россия
украина
нидерланды
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вердикт Гаагского суда по делу о крушении MH17 не создаст никаких правовых последствий для России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорены к пожизненному заключению."Никаких правовых последствий не создает, но представляет интерес для изучения", - сказал Клишас.По словам сенатора, интересно, как суд оценит действия должностных лиц Украины в этой ситуации, которые "после антиконституционного государственного переворота развязали на своей территории гражданскую войну, а впоследствии не закрыли небо для гражданской авиации в зоне вооружённого конфликта".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html
https://ria.ru/20221117/boing-1832304305.html
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в мире, андрей клишас, николай винниченко, сергей лавров, россия, украина, нидерланды, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф
В мире, Андрей Клишас, Николай Винниченко, Сергей Лавров, Россия, Украина, Нидерланды, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы РФ
19:24 17.11.2022
 
В Совфеде усомнились в правовых последствиях решения Гаагского суда по MH17

Сенатор Клишас: вердикт Гаагского суда по MH17 не создаст правовых последствий для России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вердикт Гаагского суда по делу о крушении MH17 не создаст никаких правовых последствий для России, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.
Депутат Госдумы Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 18:28
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по MH17 информационной провокацией
Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорены к пожизненному заключению.
"Никаких правовых последствий не создает, но представляет интерес для изучения", - сказал Клишас.
По словам сенатора, интересно, как суд оценит действия должностных лиц Украины в этой ситуации, которые "после антиконституционного государственного переворота развязали на своей территории гражданскую войну, а впоследствии не закрыли небо для гражданской авиации в зоне вооружённого конфликта".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
Вчера, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
Инфографика
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Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Евгений Бужинский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 19:00
Генерал Бужинский назвал приговор по делу MH17 пустым решением
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным
 
В миреАндрей КлишасНиколай ВинниченкоСергей ЛавровРоссияУкраинаНидерландыСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВооруженные силы РФ
 
 
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