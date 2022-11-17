https://ria.ru/20221117/ponomarenko-1832271251.html

У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию

У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию - РИА Новости, 17.11.2022

У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию

Николай Бандурин рассказал о раке у звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Пономаренко. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:46

2022-11-17T18:46

2022-11-17T18:46

шоубиз

александр пономаренко

онкология

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Николай Бандурин рассказал о раке у звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Пономаренко. Кроме того, Бандурин согласился заменить тяжелобольного артиста на концерте в Ржеве. Он также обсудил состояние здоровья коллеги с его братом Валерием перед мероприятием. Однако артисты не раскрыли подробности болезни знаменитости.Дуэт братьев Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу". Ранее Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.

https://ria.ru/20221108/volochkova-1829895288.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр пономаренко, онкология