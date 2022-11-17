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У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию - РИА Новости, 17.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221117/ponomarenko-1832271251.html
У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию
У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию - РИА Новости, 17.11.2022
У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию
Николай Бандурин рассказал о раке у звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Пономаренко. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:46
2022-11-17T18:46
шоубиз
александр пономаренко
онкология
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Николай Бандурин рассказал о раке у звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Пономаренко. Кроме того, Бандурин согласился заменить тяжелобольного артиста на концерте в Ржеве. Он также обсудил состояние здоровья коллеги с его братом Валерием перед мероприятием. Однако артисты не раскрыли подробности болезни знаменитости.Дуэт братьев Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу". Ранее Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.
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Александра Липатова
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александр пономаренко, онкология
Шоубиз, Александр Пономаренко, Онкология
18:46 17.11.2022
 
У юмориста Пономаренко обнаружили онкологию

У юмориста Александра Пономаренко обнаружили онкологию

© Фото : Таганрогская правда / Сергей ПлишенкоБратья Пономаренко
Братья Пономаренко - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Таганрогская правда / Сергей Плишенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Николай Бандурин рассказал о раке у звезды шоу "Кривое зеркало" Александра Пономаренко.
"У Саши онкология. Он сам об этом не хочет никому говорить. Но он в таком состоянии, когда ему нужно помогать", – поделился юморист в эфире передачи "Малахов".
Кроме того, Бандурин согласился заменить тяжелобольного артиста на концерте в Ржеве. Он также обсудил состояние здоровья коллеги с его братом Валерием перед мероприятием.

"Саша очень болен. Когда он выйдет на эстраду – это вопрос. Он сильно ослаб. Главная задача – гемоглобин поднять. Концерт закончится, сразу на вокзал и к брату. Он сейчас в горах", – признался брат Пономаренко.

Однако артисты не раскрыли подробности болезни знаменитости.
Дуэт братьев Пономаренко стал известен благодаря передаче "Кривое зеркало" Евгения Петросяна. Также они вели программу "ТВ-Бинго-шоу".
Ранее Виктор Бычков сообщил о состоянии здоровья тяжелобольной жены. Она перенесла инсульт в 2019 году.
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