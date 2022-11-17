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Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/pomosch-1832170495.html
Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области
Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2022
Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области
Бойцы одного из подразделений Южного военного округа, которые действуют на важнейшем участке Запорожской области, получили гуманитарную помощь при содействии... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:32
2022-11-17T12:32
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Южного военного округа, которые действуют на важнейшем участке Запорожской области, получили гуманитарную помощь при содействии корреспондентов РИА Новости.Помощь, которая была собрана волонтерами и неравнодушными гражданами из разных регионов страны, была доставлена прямо на передний край. Бойцам были переданы теплые вещи, снаряжение, генераторы, а также средства связи."Огромная благодарность за это все, это неоценимый вклад в наше правое дело, поэтому мы рационально обязательно все это будем использовать. Понимаем, что это не просто воздух. Еще раз вам благодарность огромная, всех благ вам, удачи. Победа будет за нами. И ждем вас снова", - поблагодарил за помощь командир подразделения.Кроме этого, корреспонденты РИА Новости вручили бойцам детские письма, которые попросили передать прихожане Покровского храма из поселка Черкизово Московской области.
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частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:32 17.11.2022
 
Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области

Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным на передовой в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖурналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области
Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Журналист на месте работы боевого расчета РЗСО в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Южного военного округа, которые действуют на важнейшем участке Запорожской области, получили гуманитарную помощь при содействии корреспондентов РИА Новости.
Помощь, которая была собрана волонтерами и неравнодушными гражданами из разных регионов страны, была доставлена прямо на передний край. Бойцам были переданы теплые вещи, снаряжение, генераторы, а также средства связи.
"Огромная благодарность за это все, это неоценимый вклад в наше правое дело, поэтому мы рационально обязательно все это будем использовать. Понимаем, что это не просто воздух. Еще раз вам благодарность огромная, всех благ вам, удачи. Победа будет за нами. И ждем вас снова", - поблагодарил за помощь командир подразделения.
Кроме этого, корреспонденты РИА Новости вручили бойцам детские письма, которые попросили передать прихожане Покровского храма из поселка Черкизово Московской области.
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Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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