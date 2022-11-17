https://ria.ru/20221117/pomosch-1832170495.html

Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области

Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области - РИА Новости, 17.11.2022

Корреспонденты РИА Новости передали гумпомощь военным в Запорожской области

Бойцы одного из подразделений Южного военного округа, которые действуют на важнейшем участке Запорожской области, получили гуманитарную помощь при содействии... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:32

2022-11-17T12:32

2022-11-17T12:32

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Бойцы одного из подразделений Южного военного округа, которые действуют на важнейшем участке Запорожской области, получили гуманитарную помощь при содействии корреспондентов РИА Новости.Помощь, которая была собрана волонтерами и неравнодушными гражданами из разных регионов страны, была доставлена прямо на передний край. Бойцам были переданы теплые вещи, снаряжение, генераторы, а также средства связи."Огромная благодарность за это все, это неоценимый вклад в наше правое дело, поэтому мы рационально обязательно все это будем использовать. Понимаем, что это не просто воздух. Еще раз вам благодарность огромная, всех благ вам, удачи. Победа будет за нами. И ждем вас снова", - поблагодарил за помощь командир подразделения.Кроме этого, корреспонденты РИА Новости вручили бойцам детские письма, которые попросили передать прихожане Покровского храма из поселка Черкизово Московской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр