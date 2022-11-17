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Канада выделила дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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Канада выделила дополнительную военную помощь Украине
Канада выделила дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Канада выделила дополнительную военную помощь Украине
Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США), сообщило министерство обороны. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:50
2022-11-17T02:52
в мире
анита ананд
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
канада
нато
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США), сообщило министерство обороны.Соответствующие обязательства взяла на себя министр обороны Канады Анита Ананд на виртуальной встрече стран, оказывающих военную помощь Украине.Она также сообщила о продлении до конца 2023 года программы подготовки канадскими военными своих украинских коллег на территории Великобритании.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, анита ананд, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, канада, нато
В мире, Анита Ананд, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Канада, НАТО
02:50 17.11.2022 (обновлено: 02:52 17.11.2022)
 
Канада выделила дополнительную военную помощь Украине

Минобороны Канады: Оттава выделила военную помощь Украине в размере 25,5 миллиона долларов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США), сообщило министерство обороны.
"Канада предоставит порядка 34 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине", - говорится в пресс-релизе.
Соответствующие обязательства взяла на себя министр обороны Канады Анита Ананд на виртуальной встрече стран, оказывающих военную помощь Украине.
Она также сообщила о продлении до конца 2023 года программы подготовки канадскими военными своих украинских коллег на территории Великобритании.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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