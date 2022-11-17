https://ria.ru/20221117/pomosch-1832097934.html

Канада выделила дополнительную военную помощь Украине

Канада выделила дополнительную военную помощь Украине - РИА Новости, 17.11.2022

Канада выделила дополнительную военную помощь Украине

Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США), сообщило министерство обороны. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:50

2022-11-17T02:50

2022-11-17T02:52

в мире

анита ананд

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

канада

нато

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ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Канада выделяет дополнительную военную помощь Украине на 34 миллиона канадских долларов (25,5 миллиона долларов США), сообщило министерство обороны.Соответствующие обязательства взяла на себя министр обороны Канады Анита Ананд на виртуальной встрече стран, оказывающих военную помощь Украине.Она также сообщила о продлении до конца 2023 года программы подготовки канадскими военными своих украинских коллег на территории Великобритании.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221015/obvinenie-1824318464.html

украина

россия

канада

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в мире, анита ананд, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, канада, нато