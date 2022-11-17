https://ria.ru/20221117/polsha-1832193107.html
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше
Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:50
2022-11-17T13:50
2022-11-17T14:00
в мире
польша
россия
константин гаврилов
вена
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане... Мы будем добиваться правдивого ответа от польских коллег и от наших западных партнёров о непредъявлении пустых голословных обвинений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, константин гаврилов, вена, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Константин Гаврилов, Вена, Инцидент с падением ракет в Польше
13:50 17.11.2022 (обновлено: 14:00 17.11.2022)
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше
Гаврилов: Россия будет настаивать на том, чтобы назвали виновных в ЧП с ракетами в Польше