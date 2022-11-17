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Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
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Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше
Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:50
2022-11-17T14:00
в мире
польша
россия
константин гаврилов
вена
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане... Мы будем добиваться правдивого ответа от польских коллег и от наших западных партнёров о непредъявлении пустых голословных обвинений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, польша, россия, константин гаврилов, вена, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Константин Гаврилов, Вена, Инцидент с падением ракет в Польше
13:50 17.11.2022 (обновлено: 14:00 17.11.2022)
 
Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше

Гаврилов: Россия будет настаивать на том, чтобы назвали виновных в ЧП с ракетами в Польше

© AFP 2022 / Wojtek Radwanski, Damien SimonartМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski, Damien Simonart
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане... Мы будем добиваться правдивого ответа от польских коллег и от наших западных партнёров о непредъявлении пустых голословных обвинений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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