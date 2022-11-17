https://ria.ru/20221117/polsha-1832193107.html

Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше

Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

Глава делегации в Вене призвал огласить имена виновных в инциденте в Польше

Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:50

2022-11-17T13:50

2022-11-17T14:00

в мире

польша

россия

константин гаврилов

вена

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия будет настаивать на том, чтобы Запад назвал виновных в инциденте с ракетами в Польше и гибели двух человек, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане... Мы будем добиваться правдивого ответа от польских коллег и от наших западных партнёров о непредъявлении пустых голословных обвинений", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, константин гаврилов, вена, инцидент с падением ракет в польше