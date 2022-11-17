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В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
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В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты
Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:24
2022-11-17T12:24
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох в эфире телеканала TVN.По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает польско-американская следственная группа. "Украинцы запросили доступ к месту следствия. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, возражений со стороны США не будет, такой доступ они могут получить в ближайшее время", - сказал Кумох."Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь никаких замечаний, то, вероятно, не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.При этом он подчеркнул, что польская сторона считает, что украинская ракета случайно залетела на территорию Польши. "Никто Украину не обвиняет в том, что она сознательно бомбила польскую территорию. Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, выпущенных, чтобы сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработал механизм самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к происшествию, к трагедии", - сказал Кумох."Мы будем ждать "голоса Украины", ее аргументов", - добавил он.На вопрос, какими доказательствами по делу располагает Польша, он сообщил, что "доказательством являются обломки ракеты, глубина воронки". "Эксперты подсчитывают направление, из которого прилетела ракета, даже количество использованного ею топлива, а значит, место, из которой она могла быть запущена", - сказал Кумох.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832167042.html
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в мире, польша, украина, зрк с-300
В мире, Польша, Украина, ЗРК С-300
12:24 17.11.2022
 
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты

В Польше заявили, что Украину, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты

© Фото : Polska PolicjaМесто попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Polska Policja
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох в эфире телеканала TVN.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает польско-американская следственная группа. "Украинцы запросили доступ к месту следствия. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, возражений со стороны США не будет, такой доступ они могут получить в ближайшее время", - сказал Кумох.
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"Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь никаких замечаний, то, вероятно, не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что польская сторона считает, что украинская ракета случайно залетела на территорию Польши. "Никто Украину не обвиняет в том, что она сознательно бомбила польскую территорию. Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, выпущенных, чтобы сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработал механизм самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к происшествию, к трагедии", - сказал Кумох.
"Мы будем ждать "голоса Украины", ее аргументов", - добавил он.
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На вопрос, какими доказательствами по делу располагает Польша, он сообщил, что "доказательством являются обломки ракеты, глубина воронки". "Эксперты подсчитывают направление, из которого прилетела ракета, даже количество использованного ею топлива, а значит, место, из которой она могла быть запущена", - сказал Кумох.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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