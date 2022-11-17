https://ria.ru/20221117/polsha-1832168443.html
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты - РИА Новости, 17.11.2022
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты
Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:24
2022-11-17T12:24
2022-11-17T12:24
в мире
польша
украина
зрк с-300
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ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости. Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох в эфире телеканала TVN.По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает польско-американская следственная группа. "Украинцы запросили доступ к месту следствия. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, возражений со стороны США не будет, такой доступ они могут получить в ближайшее время", - сказал Кумох."Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь никаких замечаний, то, вероятно, не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.При этом он подчеркнул, что польская сторона считает, что украинская ракета случайно залетела на территорию Польши. "Никто Украину не обвиняет в том, что она сознательно бомбила польскую территорию. Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, выпущенных, чтобы сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработал механизм самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к происшествию, к трагедии", - сказал Кумох."Мы будем ждать "голоса Украины", ее аргументов", - добавил он.На вопрос, какими доказательствами по делу располагает Польша, он сообщил, что "доказательством являются обломки ракеты, глубина воронки". "Эксперты подсчитывают направление, из которого прилетела ракета, даже количество использованного ею топлива, а значит, место, из которой она могла быть запущена", - сказал Кумох.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Ранее президент США Джо Байден отреагировал на утверждения Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832167042.html
https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html
https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832122180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, зрк с-300
В мире, Польша, Украина, ЗРК С-300
В Польше допустили привлечение Украины к расследованию падения ракеты
В Польше заявили, что Украину, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты
ВАРШАВА, 17 ноя – РИА Новости.
Украинских специалистов, скорее всего, допустят к расследованию падения ракеты на территории Польши, заявил глава Бюро международной политики администрации польского президента Якуб Кумох в эфире телеканала TVN
.
По его словам, в настоящее время на месте происшествия работает польско-американская следственная группа. "Украинцы запросили доступ к месту следствия. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, возражений со стороны США
не будет, такой доступ они могут получить в ближайшее время", - сказал Кумох.
"Если на техническом уровне следственная группа не будет иметь никаких замечаний, то, вероятно, не будет причин отказывать украинцам в доступе", - добавил он.
При этом он подчеркнул, что польская сторона считает, что украинская ракета случайно залетела на территорию Польши. "Никто Украину не обвиняет в том, что она сознательно бомбила польскую территорию. Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, выпущенных, чтобы сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработал механизм самоуничтожения, и эта ракета, к сожалению, привела к происшествию, к трагедии", - сказал Кумох.
"Мы будем ждать "голоса Украины", ее аргументов", - добавил он.
На вопрос, какими доказательствами по делу располагает Польша, он сообщил, что "доказательством являются обломки ракеты, глубина воронки". "Эксперты подсчитывают направление, из которого прилетела ракета, даже количество использованного ею топлива, а значит, место, из которой она могла быть запущена", - сказал Кумох.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава
заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО
. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда
называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине. Ранее президент США Джо Байден
отреагировал на утверждения Владимира Зеленского
о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими, заявив, что это не является доказательством.
По заявлению Минобороны России
во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300
.