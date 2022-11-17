https://ria.ru/20221117/polsha-1832158553.html

Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет - РИА Новости, 17.11.2022

Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:56

2022-11-17T11:56

2022-11-17T13:11

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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украина

россия

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг. При этом глава государства подтвердил, что в момент инцидента украинские военные задействовали силы ПВО из-за российского обстрела.Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. Украинские специалисты получили доступ к следствию и уже отправились на место ЧП.Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.В ответ на это президент США Джо Байден отметил, что высказывание украинского лидера не может служить доказательством непричастности страны к случившемуся.Инцидент с ракетами в ПольшеВо вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, польша, украина, россия, инцидент с падением ракет в польше