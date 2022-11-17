11:56 17.11.2022 (обновлено: 13:11 17.11.2022)
Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет
Зеленский заявил, что уже не уверен на сто процентов в падении в Польше российских ракет
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг.
"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <...> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — сказал он.
При этом глава государства подтвердил, что в момент инцидента украинские военные задействовали силы ПВО из-за российского обстрела.
Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. Украинские специалисты получили доступ к следствию и уже отправились на место ЧП.
Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.
В ответ на это президент США Джо Байден отметил, что высказывание украинского лидера не может служить доказательством непричастности страны к случившемуся.
Инцидент с ракетами в Польше
Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.