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Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет
Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет - РИА Новости, 17.11.2022
Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет
У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:56
2022-11-17T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
польша
украина
россия
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг. При этом глава государства подтвердил, что в момент инцидента украинские военные задействовали силы ПВО из-за российского обстрела.Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. Украинские специалисты получили доступ к следствию и уже отправились на место ЧП.Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.В ответ на это президент США Джо Байден отметил, что высказывание украинского лидера не может служить доказательством непричастности страны к случившемуся.Инцидент с ракетами в ПольшеВо вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html
https://ria.ru/20221116/polsha-1831942894.html
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в мире, владимир зеленский, польша, украина, россия, инцидент с падением ракет в польше
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Польша, Украина, Россия, Инцидент с падением ракет в Польше
11:56 17.11.2022 (обновлено: 13:11 17.11.2022)
 
Зеленский усомнился в российской принадлежности упавших в Польше ракет

Зеленский заявил, что уже не уверен на сто процентов в падении в Польше российских ракет

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Киева нет точных данных, чья ракета упала на востоке Польши 15 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме агентства Блумберг.

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <...> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши", — сказал он.

При этом глава государства подтвердил, что в момент инцидента украинские военные задействовали силы ПВО из-за российского обстрела.
Зеленский отметил, что сейчас самое важное — провести расследование случившегося. Украинские специалисты получили доступ к следствию и уже отправились на место ЧП.
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Накануне Зеленский заявил, что не сомневается в невиновности Киева в инциденте в Польше.
В ответ на это президент США Джо Байден отметил, что высказывание украинского лидера не может служить доказательством непричастности страны к случившемуся.

Инцидент с ракетами в Польше

Во вторник вечером СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские боеприпасы, выпущенные на перехват российских снарядов.
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В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаРоссияИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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