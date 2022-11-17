https://ria.ru/20221117/politika-1831946961.html

Европа прозревает. Вашингтон встревожен отходом ЕС от санкций

Европа прозревает. Вашингтон встревожен отходом ЕС от санкций - РИА Новости, 17.11.2022

Европа прозревает. Вашингтон встревожен отходом ЕС от санкций

США и Евросоюз все больше расходятся по поводу антироссийских санкций. Пока Вашингтон анонсирует очередные запреты, Брюссель всячески их тормозит. О том, как и... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:00

2022-11-17T08:05

джанет йеллен

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министерство финансов сша

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. США и Евросоюз все больше расходятся по поводу антироссийских санкций. Пока Вашингтон анонсирует очередные запреты, Брюссель всячески их тормозит. О том, как и почему раскалывается "коллективный Запад", — в материале РИА Новости.США продолжают давитьМинистр финансов США Джанет Йеллен сообщила о санкциях против "транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России. По данным Reuters, это заявление прозвучало в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. Агентство уточнило: по словам Йеллен, речь идет о "14 физических и 28 юридических лицах, включая финансовых посредников". О ком конкретно — пока неизвестно. "Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", — добавила глава Минфина.Говоря о будущих антироссийских шагах, она затронула и уже введенные Западом ограничения. Как пишет американское издание The Wall Street Journal, Йеллен подчеркнула: есть вероятность того, что принятые ранее меры частично останутся в силе даже после заключения некоего мирного соглашения Москвы с Киевом, если таковое вообще будет. "Корректировка санкций возможна и, вероятно, уместна", — одновременно отметила министр финансов, опять же не вдаваясь в детали.Слова Йеллен прозвучали как четкий сигнал не столько для условных союзников России, избегающих однозначной поддержки западных ограничений, сколько для европейских партнеров США. Ведь в Европе с приближением зимы все чаще высказывают сомнения в целесообразности санкционной политики.Отложенные санкции ЕСНакануне индонезийского саммита "Двадцатки" в Брюсселе стартовали встречи стран — членов ЕС на уровне министров иностранных дел и обороны. Глава общеевропейской дипломатии Жозеп Боррель перед заседанием руководителей МИД заявил журналистам, что Евросоюз не готов в ближайшее время обсуждать и вводить новые санкции против России."Не сегодня. Мы реагируем, продолжаем процедуру (обсуждения). Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию", — пояснил дипломат.Основной акцент Боррель сделал не на новых ограничениях для Москвы, а на военной помощи Киеву, но в первую очередь нематериальной. "ЕС в рекордные сроки запускает миссию по подготовке украинских военных", — анонсировал он.Подобная сдержанность демонстрирует изменения в европейском подходе к украинскому кризису. Еще в октябре ЕС принял последний на сегодня, восьмой пакет санкций против России, в который включены новые торговые ограничения. А также — запрет на транспортировку третьим странам российской нефти, если ее цена выше установленного Брюсселем "потолка" (он начнет действовать уже с 5 декабря). Некоторым тогда показалось, что этого недостаточно. Президент Литвы Гитанас Науседа, например, уже в конце месяца призывал обсудить и девятый санкционный раунд. "Наши санкции работают, но они не достигли желаемого результата, поэтому мы должны обсудить и рассмотреть следующий пакет", — отмечал литовский лидер. Науседа выступил и за введение мер против Белоруссии.Однако прибалтийские и польские (а Варшава традиционно выступает за самые жесткие ограничения) инициативы не нашли поддержки у более сильных игроков ЕС, включая Германию, которая все еще остается локомотивом Евросоюза.Профилактические звонки из ВашингтонаСдержанность европейских партнеров насчет дальнейшего витка санкций не уходит от внимания США. Как сообщает американская пресса, официальные лица в Вашингтоне все больше обеспокоены тем, что союзники в ЕС отклоняются от некогда единого курса.По данным источников издания Politico, представители Соединенных Штатов в странах Евросоюза постоянно предупреждают коллег на родине о росте недовольства Белым домом. Как рассказали два высокопоставленных американских чиновника, подобные опасения недавно даже "вызвали шквал звонков" из Вашингтона в европейские столицы. Целью "профилактических бесед" было убедиться, что ЕС по-прежнему солидарен с США, несмотря на ущерб от ответных российских мер.Приостановка поставок энергоносителей из-за санкций заставила многие европейские страны переключить внимание с поддержки Украины "на решение энергетического кризиса", напоминает Макс Бергманн, директор европейской программы американского Центра стратегических и международных исследований."Что меня действительно беспокоит — это раскол между Соединенными Штатами и Европой, — вторит ему Фиона Хилл, бывший спецпомощник президента США по европейским и российским делам. — Потому что Соединенные Штаты выглядят лучше в плане энергии, так как мы являемся крупным производителем. Мы должны были работать над этим (энергетическим) переходом раньше".В то же время другие источники отмечают: несмотря на проблемы с энергоресурсами, "когда дело доходит до решений правительств, мы видим непоколебимую поддержку (Украины)".В Вашингтоне надеются, что недавние контакты ослабят напряженность в отношениях с европейскими странами. Рассчитывает Белый дом и на идею мирных переговоров Москвы и Киева. Однако последнее слово о готовности к диалогу США оставляют за президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейцам от этого не легче, ведь киевский режим выдвигает неприемлемые для России условия. А без переговоров приходится постоянно подогревать тему санкций.Единства и не былоОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что раскол между США и ЕС по санкционной проблематике будет лишь углубляться."Обеспокоенность американцев по поводу поведения партнеров имеет все основания, — говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. — Весной в вопросе санкций США выступали как ведущий, а Европа была в роли ведомого. Судя по всему, сейчас эта схема не работает. С одной стороны, европейцы исчерпали возможности новых ограничений, а дальнейший санкционный курс будет лишь препятствовать их собственному нормальному развитию. С другой, важен и сезонный фактор — приход зимы, когда острее встают проблемы в своих странах. Видимо, в кулуарах ЕС побеждает курс на национальные, а не геополитические интересы".Заведующий кафедрой международных экономических организаций и европейской интеграции ВШЭ Владимир Зуев, в свою очередь, считает, что говорить о снижении санкционной активности Европы пока преждевременно. "Многое зависит от динамики на украинском направлении, от компромиссов между конкретными игроками. В ЕС ведь изначально не было единства. В большей мере санкции согласовывались общеевропейскими структурами вроде Еврокомиссии, а отдельные страны — Германия, Франция, Венгрия — всегда рассматривали более мягкие варианты", — напоминает эксперт, подчеркивая, что недовольство зависимостью от США действительно растет. Но касается это не только санкций, а, например, вопросов безопасности и обороны. В связи с этим ЕС сейчас начал переход от преимущественно экономической модели объединения к военно-политической.Как отмечает Владимир Оленченко, Евросоюзу непросто отойти от американского курса: "У США есть шаблонные, устоявшиеся способы давления. Первый — кадровый, когда несогласных европейских лидеров просто будут очернять и выдавливать из политики. Второй — финансовый: предложение щедрых займов Евросоюзу или, наоборот, отказ в них".Пока главы МИД и МО стран — членов Евросоюза отложили санкционный вопрос, но, очевидно, уже скоро им придется обозначить Вашингтону свою позицию. В Бухаресте 29 и 30 ноября состоится саммит министров иностранных дел стран НАТО, где запланировано обсуждение решений летней "исторической" встречи Североатлантического альянса в Мадриде. Тогда, напомним, Запад назвал Россию главной угрозой. И США как натовский лидер наверняка задействуют все возможные рычаги, чтобы удержать европейцев в своем фарватере.

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825171018.html

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1813999641.html

https://ria.ru/20221030/politika-1827589656.html

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джанет йеллен, жозеп боррель, сша, россия, евросоюз, министерство финансов сша