Россия сформирует предложения по продолжению полетов на МКС
Крикалев: Россия сформирует предложения по продолжению полетов на МКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-20" со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Россия в настоящее время формирует предложения по продолжению полетов на МКС, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Проведя свой анализ, американцы уже приняли эти решения (о МКС - ред.), Европейское космическое агентство в ноябре планирует принять официальное решение, Япония, наверное, примет решение в декабре или в первых числах января. Ход за нашей стороной. У нас сейчас пока формируются предложения по продолжению полетов", - сказал он на встрече со студентами Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова.
По словам Крикалева, МКС находится в нормальном состоянии, целесообразно продолжать работы на ней до 2028 года.
"Понятно, что станция находится в нормальном состоянии. Естественно, возникают технические проблемы, но эти проблемы не прекращают работу на этой станции. Идет анализ состояния технических систем, идет он и на американской стороне, и на российской. По результатам этого анализа понятно, что можно продолжать летать дальше. Понятно, что станция не будет бесконечна, рано или поздно мы закончим на ней работы. Но, по крайней мере, до 2028 года целесообразно продолжить эту работу", - отметил он.