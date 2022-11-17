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Греция пообещала продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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Греция пообещала продолжать оказывать военную поддержку Украине
Греция пообещала продолжать оказывать военную поддержку Украине - РИА Новости, 17.11.2022
Греция пообещала продолжать оказывать военную поддержку Украине
Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании контактной группы по помощи Украине пообещал продолжать поддержку Киева, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:29
2022-11-17T02:30
ллойд остин
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
греция
россия
нато
в мире
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании контактной группы по помощи Украине пообещал продолжать поддержку Киева, сообщила пресс-служба греческого военного ведомства.Заседание прошло в формате видеоконференции по инициативе министра обороны США Ллойда Остина, с участием министров, заместителей министров обороны и высокопоставленных должностных лиц. В телемосте также принял участие глава генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос."Обсуждены текущие события на Украине, при этом особое внимание было уделено обеспечению военной техникой, обучению военнослужащих вооруженных сил Украины и сотрудничеству между оборонными предприятиями для удовлетворения потребностей в вооружении", - сообщила пресс-служба."Во время своего выступления Панайотопулос сказал о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Украине, например, 155-мм боеприпасы и недавно боевые бронированные машины БМП-1", - говорится в сообщении.Министр подчеркнул, что Греция будет и впредь поддерживать Украину.Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину - 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн оборонной техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221117/podderzhka-1832094042.html
https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832067723.html
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ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, греция, россия, нато, в мире, вооруженные силы украины
Ллойд Остин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Греция, Россия, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
02:29 17.11.2022 (обновлено: 02:30 17.11.2022)
 
Греция пообещала продолжать оказывать военную поддержку Украине

Министр обороны Греции Панайотопулос пообещал продолжать военную поддержку Украины

© AP Photo / Petros KaradjiasМинистр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Petros Karadjias
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Архивное фото
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании контактной группы по помощи Украине пообещал продолжать поддержку Киева, сообщила пресс-служба греческого военного ведомства.
Заседание прошло в формате видеоконференции по инициативе министра обороны США Ллойда Остина, с участием министров, заместителей министров обороны и высокопоставленных должностных лиц. В телемосте также принял участие глава генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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Представитель Польши в ООН заявил о продолжении поддержки Украины
"Обсуждены текущие события на Украине, при этом особое внимание было уделено обеспечению военной техникой, обучению военнослужащих вооруженных сил Украины и сотрудничеству между оборонными предприятиями для удовлетворения потребностей в вооружении", - сообщила пресс-служба.
"Во время своего выступления Панайотопулос сказал о гуманитарной и оборонной помощи, которую Греция предоставила Украине, например, 155-мм боеприпасы и недавно боевые бронированные машины БМП-1", - говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что Греция будет и впредь поддерживать Украину.
Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину - 27 февраля она отправила через Польшу 40 тонн оборонной техники на двух самолетах С-130. После этого Греция отправляла новые партии оружия и военной техники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 21:15
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине
 
Ллойд ОстинСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаГрецияРоссияНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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