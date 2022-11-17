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Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР
Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:46
2022-11-17T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
сергей белов
луганская народная республика
киев
украина
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ЛУГАНСК, 17 ноября - РИА Новости. Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил РИА Новости секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечивания памяти Сергей Белов."Есть и случаи, когда Украина, кроме того, что применяет пытки, дезинформирует международные организации и непосредственно родственников военнопленных о причинах смерти. Так, в распоряжении Луганской Народной Республики есть документы по одному из военнопленных, находившемуся в Днепропетровской исправительной колонии №89, где украинская сторона, в том числе Международному Комитету Красного Креста, указывает причину смерти "острая сердечно-сосудистая недостаточность", что является бытовой по сути причиной смерти", - рассказал Белов, комментируя свидетельство о смерти российского пленного, выданного украинской стороной.Согласно документу, военнослужащий попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года в населенном пункте Волохов Яр Харьковской области, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая Исправительной Колония №89). Тело военного было доставлено на территорию ЛНР в результате обмена. Однако уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории Луганской Народной Республики останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это "травматический отек головного мозга и перлом свода черепа"."То есть человека ударили тупым предметом в основание черепа, вызвав, тем самым, смерть. То есть это, скорее всего, применение пыток и по сути преднамеренное убийство. Такая дезинформация происходит регулярно", - заявил Белов.Он отметил, что подобный случай сокрытия реальных причин смерти на территории украинских лагерей для военнопленных неединичный. Белов добавил, что неоднократно рабочая группа получала свидетельства о пытках российских военнослужащих на территории бывшей Днепропетровской ИК №89, в том числе от вернувшихся из плена бойцов. Белов также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на подобные случаи расправ и пыток, нарушающие Женевские конвенции в части обращения с военнопленными.Ранее сообщалось, что в результате очередного обмена Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток.
https://ria.ru/20221115/pytki-1831779288.html
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луганская народная республика
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украина
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Белов о сокрытии причин гибели российских бойцов в украинском плену
Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, сообщили в ЛНР. Один из подобных случаев вскрылся в результате недавнего обмена телами погибших. Согласно выданному украинской стороной свидетельству о смерти военнослужащего, он попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая ИК №89) в результате "острой сердечно-сосудистой недостаточности". Однако, уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории ЛНР, останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это «травматический отек головного мозга и перлом свода черепа».
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в мире, сергей белов, луганская народная республика, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Белов, Луганская Народная Республика, Киев, Украина
15:46 17.11.2022 (обновлено: 17:31 17.11.2022)
 
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что Киев скрывает от международных организаций причины смерти пленных

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 ноября - РИА Новости. Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил РИА Новости секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечивания памяти Сергей Белов.
"Есть и случаи, когда Украина, кроме того, что применяет пытки, дезинформирует международные организации и непосредственно родственников военнопленных о причинах смерти. Так, в распоряжении Луганской Народной Республики есть документы по одному из военнопленных, находившемуся в Днепропетровской исправительной колонии №89, где украинская сторона, в том числе Международному Комитету Красного Креста, указывает причину смерти "острая сердечно-сосудистая недостаточность", что является бытовой по сути причиной смерти", - рассказал Белов, комментируя свидетельство о смерти российского пленного, выданного украинской стороной.
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Согласно документу, военнослужащий попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года в населенном пункте Волохов Яр Харьковской области, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая Исправительной Колония №89). Тело военного было доставлено на территорию ЛНР в результате обмена. Однако уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории Луганской Народной Республики останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это "травматический отек головного мозга и перлом свода черепа".
"То есть человека ударили тупым предметом в основание черепа, вызвав, тем самым, смерть. То есть это, скорее всего, применение пыток и по сути преднамеренное убийство. Такая дезинформация происходит регулярно", - заявил Белов.
Он отметил, что подобный случай сокрытия реальных причин смерти на территории украинских лагерей для военнопленных неединичный. Белов добавил, что неоднократно рабочая группа получала свидетельства о пытках российских военнослужащих на территории бывшей Днепропетровской ИК №89, в том числе от вернувшихся из плена бойцов. Белов также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на подобные случаи расправ и пыток, нарушающие Женевские конвенции в части обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в результате очередного обмена Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток.
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