15:46 17.11.2022 (обновлено: 17:31 17.11.2022)
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что Киев скрывает от международных организаций причины смерти пленных
ЛУГАНСК, 17 ноября - РИА Новости. Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил РИА Новости секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечивания памяти Сергей Белов.
"Есть и случаи, когда Украина, кроме того, что применяет пытки, дезинформирует международные организации и непосредственно родственников военнопленных о причинах смерти. Так, в распоряжении Луганской Народной Республики есть документы по одному из военнопленных, находившемуся в Днепропетровской исправительной колонии №89, где украинская сторона, в том числе Международному Комитету Красного Креста, указывает причину смерти "острая сердечно-сосудистая недостаточность", что является бытовой по сути причиной смерти", - рассказал Белов, комментируя свидетельство о смерти российского пленного, выданного украинской стороной.
Согласно документу, военнослужащий попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года в населенном пункте Волохов Яр Харьковской области, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая Исправительной Колония №89). Тело военного было доставлено на территорию ЛНР в результате обмена. Однако уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории Луганской Народной Республики останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это "травматический отек головного мозга и перлом свода черепа".
"То есть человека ударили тупым предметом в основание черепа, вызвав, тем самым, смерть. То есть это, скорее всего, применение пыток и по сути преднамеренное убийство. Такая дезинформация происходит регулярно", - заявил Белов.
Он отметил, что подобный случай сокрытия реальных причин смерти на территории украинских лагерей для военнопленных неединичный. Белов добавил, что неоднократно рабочая группа получала свидетельства о пытках российских военнослужащих на территории бывшей Днепропетровской ИК №89, в том числе от вернувшихся из плена бойцов. Белов также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на подобные случаи расправ и пыток, нарушающие Женевские конвенции в части обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в результате очередного обмена Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток.