https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html

Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР

Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022

Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР

Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:46

2022-11-17T15:46

2022-11-17T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

сергей белов

луганская народная республика

киев

украина

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ЛУГАНСК, 17 ноября - РИА Новости. Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, заявил РИА Новости секретарь межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечивания памяти Сергей Белов."Есть и случаи, когда Украина, кроме того, что применяет пытки, дезинформирует международные организации и непосредственно родственников военнопленных о причинах смерти. Так, в распоряжении Луганской Народной Республики есть документы по одному из военнопленных, находившемуся в Днепропетровской исправительной колонии №89, где украинская сторона, в том числе Международному Комитету Красного Креста, указывает причину смерти "острая сердечно-сосудистая недостаточность", что является бытовой по сути причиной смерти", - рассказал Белов, комментируя свидетельство о смерти российского пленного, выданного украинской стороной.Согласно документу, военнослужащий попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года в населенном пункте Волохов Яр Харьковской области, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая Исправительной Колония №89). Тело военного было доставлено на территорию ЛНР в результате обмена. Однако уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории Луганской Народной Республики останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это "травматический отек головного мозга и перлом свода черепа"."То есть человека ударили тупым предметом в основание черепа, вызвав, тем самым, смерть. То есть это, скорее всего, применение пыток и по сути преднамеренное убийство. Такая дезинформация происходит регулярно", - заявил Белов.Он отметил, что подобный случай сокрытия реальных причин смерти на территории украинских лагерей для военнопленных неединичный. Белов добавил, что неоднократно рабочая группа получала свидетельства о пытках российских военнослужащих на территории бывшей Днепропетровской ИК №89, в том числе от вернувшихся из плена бойцов. Белов также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на подобные случаи расправ и пыток, нарушающие Женевские конвенции в части обращения с военнопленными.Ранее сообщалось, что в результате очередного обмена Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток.

https://ria.ru/20221115/pytki-1831779288.html

https://ria.ru/20221114/pytki-1831274351.html

луганская народная республика

киев

украина

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Белов о сокрытии причин гибели российских бойцов в украинском плену Киевские власти нередко дезинформируют международные организации и родственников погибших российских военнослужащих о реальных причинах смерти в плену, сообщили в ЛНР. Один из подобных случаев вскрылся в результате недавнего обмена телами погибших. Согласно выданному украинской стороной свидетельству о смерти военнослужащего, он попал в плен к киевским силовикам 8 сентября 2022 года, а на следующий день скончался на территории лагеря для военнопленных в Днепропетровске (бывшая ИК №89) в результате "острой сердечно-сосудистой недостаточности". Однако, уже после проведения судебно-медицинской экспертизы на территории ЛНР, останки были исследованы, и экспертами была установлена иная причина смерти – согласно документам, это «травматический отек головного мозга и перлом свода черепа». 2022-11-17T15:46 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей белов, луганская народная республика, киев, украина