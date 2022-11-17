https://ria.ru/20221117/pismo-1832238599.html

Порошенко рассказал о письме Зеленскому накануне спецоперации на Украине

Порошенко рассказал о письме Зеленскому накануне спецоперации на Украине - РИА Новости, 17.11.2022

Порошенко рассказал о письме Зеленскому накануне спецоперации на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, что в январе этого года послал... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:55

2022-11-17T15:55

2022-11-17T15:56

петр порошенко

владимир зеленский

александр лукашенко

украина

в мире

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал российским пранкерам, представившимся бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом, что в январе этого года послал Владимиру Зеленскому письмо, в котором описал потенциальные угрозы для Украины в связи с Чернобыльской АЭС, а также предлагал договориться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Видео было размещено в Telegram-канале пранкеров Вована и Лексуса."В первые дни 2022 года, в начале января, я отправил Зеленскому письмо приватного, личного характера, конфиденциальное... В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ЧАЭС, потому что это определенно опасно для Киева. Как заблокировать - поставить несколько бригад и системы ПВО, чтобы заблокировать Крым. Как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии, как установить прямой контакт с Лукашенко и говорить с ним", - сказал он в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом."Это похоже, что у меня был план и в отношении этой ситуации. Я специально упомянул то, что мы можем уничтожить мосты. Но ничего не было сделано. А за три дня до этого я созвал совет национальной безопасности и обороны Украины. И когда я представил свой план, начиная с увеличения расходов на армию и заканчивая призывом на военную службу 60 тысяч украинских солдат и специального резерва, все из этого отвергли", - добавил Порошенко.По его словам, Зеленский тогда не отреагировал на его предложения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220813/poroshenko-1809398579.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр порошенко, владимир зеленский, александр лукашенко, украина, в мире, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)