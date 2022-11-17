https://ria.ru/20221117/pfr-1832143758.html

ПФР запустил проект по созданию центров общения для пожилых

ПФР запустил проект по созданию центров общения для пожилых - РИА Новости, 17.11.2022

ПФР запустил проект по созданию центров общения для пожилых

Пилотный проект Пенсионного фонда России (ПФР) по созданию в регионах страны центров общения для людей старшего поколения стартовал в России, сообщается на... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:14

2022-11-17T11:14

2022-11-17T11:46

общество

сергей чирков

россия

псковская область

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пилотный проект Пенсионного фонда России (ПФР) по созданию в регионах страны центров общения для людей старшего поколения стартовал в России, сообщается на сайте фонда."С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Часть административной инфраструктуры двух фондов, освободившейся в ходе слияния, передается под социальные нужды регионов, в том числе для организации центров общения старшего поколения. В Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях уже прошли торжественные церемонии открытия центров. В дальнейшем проект планируется реализовать и в других регионах России", — говорится в сообщении.Как отметил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков, ПФР много лет обеспечивает работу пенсионной системы, "а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей".В центрах общения будут проводить совместные мероприятия, лекции и обучение. Также для посетителей центров подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для тренингов по активному долголетию.Помимо образовательных программ, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221114/fitnes-zona-1831619021.html

https://ria.ru/20221027/sistema-1827357978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей чирков, россия, псковская область, пенсионный фонд рф