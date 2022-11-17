11:14 17.11.2022 (обновлено: 11:46 17.11.2022)
ПФР запустил проект по созданию центров общения для пожилых
ПФР запустил проект по созданию в регионах центров общения для людей старшего поколения
Телевизор в холле социального центра. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пилотный проект Пенсионного фонда России (ПФР) по созданию в регионах страны центров общения для людей старшего поколения стартовал в России, сообщается на сайте фонда.
"С 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Часть административной инфраструктуры двух фондов, освободившейся в ходе слияния, передается под социальные нужды регионов, в том числе для организации центров общения старшего поколения. В Мордовии и Чувашии, Владимирской, Пензенской и Псковской областях уже прошли торжественные церемонии открытия центров. В дальнейшем проект планируется реализовать и в других регионах России", — говорится в сообщении.
Как отметил временно исполняющий обязанности главы ПФР Сергей Чирков, ПФР много лет обеспечивает работу пенсионной системы, "а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей".
В центрах общения будут проводить совместные мероприятия, лекции и обучение. Также для посетителей центров подготовлены компьютерные залы, мини-библиотеки и аудитории для тренингов по активному долголетию.
Помимо образовательных программ, гости могут разнообразить досуг совместным просмотром любимых фильмов, настольными играми и чтением литературы, добавляется в сообщении.