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Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России - РИА Новости, 17.11.2022
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Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России
Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России - РИА Новости, 17.11.2022
Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России
Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:17
2022-11-17T15:25
в мире
джо байден
россия
сша
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, Байден обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их."Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод, и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора "Первого канала", и "Первый канал", и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", - прокомментировал Песков.
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в мире, джо байден, россия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джо Байден, Россия, США, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
15:17 17.11.2022 (обновлено: 15:25 17.11.2022)
 
Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России

"Очень хорошая зарисовка": Песков оценил эпизод с президентом США и российским оператором

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, Байден обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их.
"Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод, и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора "Первого канала", и "Первый канал", и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", - прокомментировал Песков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 16:56
"Больше, чем мои голени": Байден восхитился бицепсами оператора из России
 
В миреДжо БайденРоссияСШАБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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