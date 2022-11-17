15:17 17.11.2022 (обновлено: 15:25 17.11.2022)
Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России
"Очень хорошая зарисовка": Песков оценил эпизод с президентом США и российским оператором
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, Байден обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их.
"Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод, и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора "Первого канала", и "Первый канал", и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", - прокомментировал Песков.