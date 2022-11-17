https://ria.ru/20221117/peskov-1832222189.html

Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России

Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России - РИА Новости, 17.11.2022

Песков оценил эпизод с президентом США и оператором из России

Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:17

2022-11-17T15:17

2022-11-17T15:25

в мире

джо байден

россия

сша

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Эпизод с президентом США Джо Байденом и российским оператором Юрием Шолмовым с хорошей стороны характеризует и их, и Россию, выразил мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне президент США Джо Байден оценил телосложение оператора Первого канала Юрия Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита G20 на Бали. Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, Байден обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их."Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод, и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора "Первого канала", и "Первый канал", и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", - прокомментировал Песков.

https://ria.ru/20221116/bitsepsy-1831993625.html

россия

сша

бали

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Дарья Буймова

в мире, джо байден, россия, сша, бали, большая двадцатка, саммит g20