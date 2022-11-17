04:18 17.11.2022 (обновлено: 08:52 17.11.2022)
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше
Песков заявил, что инцидент с ракетами в Польше спровоцировали действия НАТО и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости высказывание Белого дома об ответственности Москвы за этот инцидент.
Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы расследования причин происшествия, ответственность за него в конечном счете несет Россия, обстрелявшая Украину ракетами.
"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", — ответил Песков.
Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.