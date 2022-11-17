Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/peskov-1832101334.html
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше
Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:18
2022-11-17T08:52
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анджей дуда
джо байден
польша
россия
сша
нато
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/96/1533509636_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_dc7054daa580f06acb1d06eb0f0ccfce.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости высказывание Белого дома об ответственности Москвы за этот инцидент.Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы расследования причин происшествия, ответственность за него в конечном счете несет Россия, обстрелявшая Украину ракетами.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
https://ria.ru/20221117/intsident-1832094949.html
https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html
польша
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153350/96/1533509636_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_79f962668a3c80cee02f5d2196174642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), анджей дуда, джо байден, польша, россия, сша, нато, g7, большая двадцатка, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Анджей Дуда, Джо Байден, Польша, Россия, США, НАТО, G7, Большая двадцатка, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
04:18 17.11.2022 (обновлено: 08:52 17.11.2022)
 
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

Песков заявил, что инцидент с ракетами в Польше спровоцировали действия НАТО и США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости высказывание Белого дома об ответственности Москвы за этот инцидент.
Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы расследования причин происшествия, ответственность за него в конечном счете несет Россия, обстрелявшая Украину ракетами.

"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе", — ответил Песков.

Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
01:43
Небензя осудил попытки найти вину России в ракетном инциденте в Польше
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 23:57
США "плевать хотели" на расследование ЧП в Польше, заявила Захарова
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анджей ДудаДжо БайденПольшаРоссияСШАНАТОG7Большая двадцаткаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала