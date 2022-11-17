https://ria.ru/20221117/peskov-1832101334.html

Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:18

2022-11-17T04:18

2022-11-17T08:52

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анджей дуда

джо байден

польша

россия

сша

нато

g7

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первопричину ситуации с попаданием ракеты на территорию Польши следует искать в действиях США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя РИА Новости высказывание Белого дома об ответственности Москвы за этот инцидент.Накануне представитель Совета нацбезопасности при администрации американского президента Эдриенн Уотсон в специальном письменном заявлении отметила, что какими бы ни были окончательные выводы расследования причин происшествия, ответственность за него в конечном счете несет Россия, обстрелявшая Украину ракетами.Во вторник вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 , предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.В среду Дуда также признал, что с высокой степенью вероятности ракеты принадлежали Украине.

https://ria.ru/20221117/intsident-1832094949.html

https://ria.ru/20221116/zakharova-1832088560.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), анджей дуда, джо байден, польша, россия, сша, нато, g7, большая двадцатка, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше