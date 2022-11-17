https://ria.ru/20221117/pereprava-1832355304.html

Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды

Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2022

Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды

Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:29

2022-11-17T23:29

2022-11-17T23:29

общество

краснодарский край

керченский пролив

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."В 20.20 17.11.2022 из-за усиления ветра до 17-18 метров в секунду и порывов до 20 метров в секунду временно прекращена работа Керченской паромной переправы", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобили на накопительных площадках со стороны Краснодарского края отсутствуют.Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в районе Керченского пролива. По данным синоптиков, метеоявление сохранится в течении ночи на 18 ноября.

https://ria.ru/20221018/kerch-1824938714.html

краснодарский край

керченский пролив

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общество, краснодарский край, керченский пролив, чп на крымском мосту