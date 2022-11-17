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Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2022
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Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды - РИА Новости, 17.11.2022
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T23:29
2022-11-17T23:29
общество
краснодарский край
керченский пролив
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону."В 20.20 17.11.2022 из-за усиления ветра до 17-18 метров в секунду и порывов до 20 метров в секунду временно прекращена работа Керченской паромной переправы", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобили на накопительных площадках со стороны Краснодарского края отсутствуют.Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в районе Керченского пролива. По данным синоптиков, метеоявление сохранится в течении ночи на 18 ноября.
https://ria.ru/20221018/kerch-1824938714.html
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общество, краснодарский край, керченский пролив, чп на крымском мосту
Общество, Краснодарский край, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
23:29 17.11.2022
 
Движение паромов на Керченской переправе приостановили из-за непогоды

ГУМЧС: движение паромов на Керченской переправе временно приостановили из-за непогоды

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 ноя - РИА Новости. Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
"В 20.20 17.11.2022 из-за усиления ветра до 17-18 метров в секунду и порывов до 20 метров в секунду временно прекращена работа Керченской паромной переправы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили на накопительных площадках со стороны Краснодарского края отсутствуют.
Ранее сообщалось о штормовом предупреждении в районе Керченского пролива. По данным синоптиков, метеоявление сохранится в течении ночи на 18 ноября.
Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:46
Минтранс Крыма уточнил число паромов, работающих на переправе в Керчи
 
ОбществоКраснодарский крайКерченский проливЧП на Крымском мосту
 
 
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