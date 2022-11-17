Рейтинг@Mail.ru
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом - РИА Новости, 17.11.2022
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом
Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:58
2022-11-17T15:08
москва
киев
украина
в мире
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают. Более того, хочу напомнить, что был согласован текст документа и он был согласован переговорщиками обеих делегаций. Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна", - сказал Песков.Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос об заинтересованности США в переговорах России и Украины."Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, заинтересованы ли США в том, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html
москва
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, киев, украина, в мире, россия, дмитрий песков
Москва, Киев, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
14:58 17.11.2022 (обновлено: 15:08 17.11.2022)
 
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Киеву известна позиция Москвы по переговорам

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают. Более того, хочу напомнить, что был согласован текст документа и он был согласован переговорщиками обеих делегаций. Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна", - сказал Песков.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:59В мире
В Кремле не поняли предложение Зеленского провести "публичные переговоры"
Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос об заинтересованности США в переговорах России и Украины.
"Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, заинтересованы ли США в том, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной.
Переговоры России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 14:59В мире
В Кремле не поняли предложение Зеленского провести "публичные переговоры"
 
МоскваКиевУкраинаВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала