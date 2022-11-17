https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html

Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом

Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом - РИА Новости, 17.11.2022

Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом

Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:58

2022-11-17T14:58

2022-11-17T15:08

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают. Более того, хочу напомнить, что был согласован текст документа и он был согласован переговорщиками обеих делегаций. Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна", - сказал Песков.Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос об заинтересованности США в переговорах России и Украины."Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, заинтересованы ли США в том, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной.

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, киев, украина, в мире, россия, дмитрий песков