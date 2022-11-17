https://ria.ru/20221117/peregovory-1832216129.html
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом - РИА Новости, 17.11.2022
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом
Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:58
2022-11-17T14:58
2022-11-17T15:08
москва
киев
украина
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают. Более того, хочу напомнить, что был согласован текст документа и он был согласован переговорщиками обеих делегаций. Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна", - сказал Песков.Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос об заинтересованности США в переговорах России и Украины."Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, заинтересованы ли США в том, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной.
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221117/peregovory-1832216996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, киев, украина, в мире, россия, дмитрий песков
Москва, Киев, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков
14:58 17.11.2022 (обновлено: 15:08 17.11.2022)
Песков повторил, что Москва открыта к переговорам с Киевом
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Киеву известна позиция Москвы по переговорам
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва открыта к переговорам с Украиной, эта позиция Киеву хорошо известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают. Более того, хочу напомнить, что был согласован текст документа и он был согласован переговорщиками обеих делегаций. Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна", - сказал Песков.
Дмитрий Песков переадресовал Вашингтону вопрос об заинтересованности США в переговорах России и Украины.
"Этот вопрос нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, заинтересованы ли США в том, чтобы состоялись переговоры между Россией и Украиной.