https://ria.ru/20221117/peregovory-1832215915.html

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах" - РИА Новости, 17.11.2022

В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"

Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:56

2022-11-17T14:56

2022-11-17T16:51

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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Кирилл Волков

владимир зеленский, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков