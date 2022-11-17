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В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах" - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/peregovory-1832215915.html
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах" - РИА Новости, 17.11.2022
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:56
2022-11-17T16:51
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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владимир зеленский, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков
14:56 17.11.2022 (обновлено: 16:51 17.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"

Песков заявил, что переговоры, особенно в имеющейся ситуации, не бывают публичными

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе переговоров России и Украины
Флажки на столе переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе переговоров России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров", - сказал Песков журналистам в четверг.
Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 08:00
Вашингтон гонит Киев на переговоры
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Песков
 
 
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