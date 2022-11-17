https://ria.ru/20221117/peregovory-1832215915.html
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах" - РИА Новости, 17.11.2022
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:56
2022-11-17T14:56
2022-11-17T16:51
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинская сторона не хочет никаких переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров", - сказал Песков журналистам в четверг.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Дмитрий Песков
14:56 17.11.2022 (обновлено: 16:51 17.11.2022)
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о "публичных переговорах"
Песков заявил, что переговоры, особенно в имеющейся ситуации, не бывают публичными