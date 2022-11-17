https://ria.ru/20221117/peregovory-1832169227.html
Киев пытается превратить дипломатию в шоу, заявил источник
Киев пытается превратить дипломатию в шоу, заявил источник - РИА Новости, 17.11.2022
Киев пытается превратить дипломатию в шоу, заявил источник
Новая киевская идея "публичных" переговоров - это попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьезность намерений, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:26
2022-11-17T12:26
2022-11-17T12:29
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новая киевская идея "публичных" переговоров - это попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьезность намерений, сообщил РИА Новости источник в Москве.Ранее Владимир Зеленский заявил о "сигналах" о готовности РФ к переговорам, предложил публичный формат.Комментируя подобные высказывания, источник заявил, что "непонятно, почему каждое подтверждение неизменности российских подходов трактуется как некие "сигналы"."Новая киевская идея "публичных" переговоров, или попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьезность его намерений", - заключил собеседник агентства.
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Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Москва, В мире
12:26 17.11.2022 (обновлено: 12:29 17.11.2022)
Киев пытается превратить дипломатию в шоу, заявил источник
Источник: Киев пытается превратить дипломатию в шоу с идеей публичных переговоров