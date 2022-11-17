Киев пытается превратить дипломатию в шоу, заявил источник

"Россия не меняла позицию о своей открытости к переговорам, в отличие от Киева, который то просит их начать, то из них выходит, то готов их возобновить, но выдвигает неадекватные предварительные условия. Иными словами, ведет себя капризно и непоследовательно", - добавил он.