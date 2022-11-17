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Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются - РИА Новости, 17.11.2022
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Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются - РИА Новости, 17.11.2022
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются
Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:19
2022-11-17T12:28
россия
украина
стамбул
турция
политика
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."Нет, не приняты. Идут переговоры", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, приняты ли какие-либо решения экспорту российской аграрной продукции на мировые рынки.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.
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россия, украина, стамбул, турция, политика
Россия, Украина, Стамбул, Турция, Политика
12:19 17.11.2022 (обновлено: 12:28 17.11.2022)
 
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются

Переговоры по экспорту российской аграрной продукции и аммиака продолжаются

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкФлаги России, Украины, Турции и ООН
Флаги России, Украины, Турции и ООН - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Флаги России, Украины, Турции и ООН. Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.
"Нет, не приняты. Идут переговоры", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, приняты ли какие-либо решения экспорту российской аграрной продукции на мировые рынки.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
11:19
Зерновую сделку продлят на 120 дней
 
РоссияУкраинаСтамбулТурцияПолитика
 
 
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