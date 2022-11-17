https://ria.ru/20221117/peregovory-1832167707.html
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются - РИА Новости, 17.11.2022
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются
Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:19
2022-11-17T12:19
2022-11-17T12:28
россия
украина
стамбул
турция
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322059_0:87:2894:1715_1920x0_80_0_0_1b07199ed3ae3cf242487ebad7820ae4.jpg
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."Нет, не приняты. Идут переговоры", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, приняты ли какие-либо решения экспорту российской аграрной продукции на мировые рынки.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.
https://ria.ru/20221117/zerno-1832145232.html
россия
украина
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322059_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_84b8a9d989bde1c707f299d87c929fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, турция, политика
Россия, Украина, Стамбул, Турция, Политика
12:19 17.11.2022 (обновлено: 12:28 17.11.2022)
Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются
Переговоры по экспорту российской аграрной продукции и аммиака продолжаются
АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами.
"Нет, не приняты. Идут переговоры", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, приняты ли какие-либо решения экспорту российской аграрной продукции на мировые рынки.
Ранее президент Турции
Тайип Эрдоган подтвердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.
Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.