https://ria.ru/20221117/peregovory-1832167707.html

Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются

Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются - РИА Новости, 17.11.2022

Источник: переговоры по экспорту аммиака из России на Украину продолжаются

Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:19

2022-11-17T12:19

2022-11-17T12:28

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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Переговоры по экспорту российской агропродукции, в частности аммиака, продолжаются, решение не принято, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с переговорами."Нет, не приняты. Идут переговоры", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, приняты ли какие-либо решения экспорту российской аграрной продукции на мировые рынки.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил сообщения о продлении на 120 дней так называемой зерновой сделки, обеспечивающей вывоз из черноморских портов украинского зерна и удобрений. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Срок действия данного меморандума - три года.Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года. По трубопроводу ежегодно осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья. Транзит был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.

https://ria.ru/20221117/zerno-1832145232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, стамбул, турция, политика