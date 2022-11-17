https://ria.ru/20221117/perechen-1832319126.html

ФСБ утвердила перечень военных сведений, важных для безопасности России

ФСБ утвердила перечень военных сведений, важных для безопасности России - РИА Новости, 17.11.2022

ФСБ утвердила перечень военных сведений, важных для безопасности России

ФСБ издала приказ об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении зарубежными источниками могут... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:46

2022-11-17T19:46

2022-11-17T23:37

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ФСБ издала приказ об утверждении сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении зарубежными источниками могут быть использованы против безопасности РФ, и за намеренный сбор которых в интересах иностранцев можно получить статус иноагента, документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Перечень состоит из 60 пунктов. В него, в частности, включены пункты, касающиеся сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки, планировании и осуществлении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, дислокации, назначении, эксплуатации и защищенности объектов войск, воинских формирований и органов.Также в перечне - данные о действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении, перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения, численности подразделений вооруженных сил РФ, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ президента РФ; сведения об оперативном оборудовании территории России в целях обороны.Помимо этого, в перечень включены сведения о прохождении гражданами РФ военной службы; о строительстве и развитии войск, воинских формирований и органов; о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск, воинских формирований и органов; о местах хранения оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов; о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, воинских формирований и органов; о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах.Кроме того, речь идет о персональных данных военнослужащих и членов их семей, сведениях об адресах проживания, посещаемых образовательных и медицинских учреждениях, используемых транспортных средствах и личных средствах связи, сведения о контактах и переписке с использованием средств связи, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе; о средствах и сетях связи, используемых в войсках, воинских формированиях и органах, в том числе данные о номерах служебных телефонов, за исключением средств, содержащихся в открытом доступе.Приказ вступает в силу с 1 декабря нынешнего года.Как отмечается в приказе, он был подготовлен в соответствии с федеральным законом от 14 июля 2022 года №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Речь идет о том, что лица, целенаправленно собирающие для зарубежного заказчика приведенные в перечне данные, не относящиеся к гостайне, могут быть признаны иностранными агентами.Проект приказа был опубликован в августе нынешнего года.В сентябре 2021 года ФСБ утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами. Это не касается случаев, когда в действиях физических лиц присутствует состав статей Уголовного кодекса РФ о государственной измене или шпионаже.В соответствии с нынешним приказом, в перечень внесены данные о "перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения" подразделений российской армии и силовых ведомств.

https://ria.ru/20221026/spetssluzhby-1826940214.html

https://ria.ru/20221109/tsennosti-1830346251.html

https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)