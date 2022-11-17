https://ria.ru/20221117/pentagon-1832094173.html

Пентагон заявил о праве Киева на самозащиту после падения ракет в Польше

Пентагон заявил о праве Киева на самозащиту после падения ракет в Польше - РИА Новости, 17.11.2022

Пентагон заявил о праве Киева на самозащиту после падения ракет в Польше

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что хотя информация о том, что в Польшу попали ракеты украинских ПВО, пока не оспаривается, это не лишает Киев права защищать... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T01:33

2022-11-17T01:33

2022-11-17T01:33

в мире

ллойд остин

анджей дуда

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киев

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что хотя информация о том, что в Польшу попали ракеты украинских ПВО, пока не оспаривается, это не лишает Киев права защищать себя."У Украины есть фундаментальное право защищать себя. Мы останемся солидарны с народом Украины, пока они защищают свою страну", - заявил Остин на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины.Трансляцию мероприятия вел сайт американского минобороны.Остин повторил позицию США о том, что независимо от окончательных результатов расследования ответственность за случившееся лежит на России, а "трагический и беспокоящий инцидент" - очередное напоминание о "безрассудном" характере специальной военной операции на Украине. Остин добавил, что США до сих пор не увидели свидетельств, опровергающих, что в Польше упали украинские ракеты.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории страны. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда называл высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/zelenskiy-1832071962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/intsident-1832061204.html

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в мире, ллойд остин, анджей дуда, владимир путин, украина, польша, киев, министерство обороны сша, нато, инцидент с падением ракет в польше