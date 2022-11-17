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Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа - РИА Новости, 17.11.2022
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Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа
Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа - РИА Новости, 17.11.2022
Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа
Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T05:26
2022-11-17T05:28
в мире
майк пенс
дональд трамп
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америка
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в выборах 2024 года.Пенс работал в тандеме с Трампом, который накануне объявил о решении вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии."Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов", - сказал Пенс в эфире телеканала CNN.На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: "Буду держать вас в курсе"."Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор", - сказал Пенс.
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/tramp-1831809786.html
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в мире, майк пенс, дональд трамп, сша, америка
В мире, Майк Пенс, Дональд Трамп, США, Америка
05:26 17.11.2022 (обновлено: 05:28 17.11.2022)
 
Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа

Бывший вице-президент США Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем Трамп

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкБывший вице-президент США Майк Пенс
Бывший вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в выборах 2024 года.
Пенс работал в тандеме с Трампом, который накануне объявил о решении вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии.
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 07:49В мире
Трамп объявил о решении участвовать в выборах президента США в 2024 году
"Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов", - сказал Пенс в эфире телеканала CNN.
На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: "Буду держать вас в курсе".
"Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор", - сказал Пенс.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Вчера, 18:42
Шольц выразил надежду на поражение Трампа на выборах в 2024 году
 
В миреМайк ПенсДональд ТрампСШААмерика
 
 
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