https://ria.ru/20221117/pens-1832103130.html

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа - РИА Новости, 17.11.2022

Бывший вице-президент США Пенс отказался поддержать Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T05:26

2022-11-17T05:26

2022-11-17T05:28

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майк пенс

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что у американцев есть лучшие варианты, чем экс-лидер страны Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в выборах 2024 года.Пенс работал в тандеме с Трампом, который накануне объявил о решении вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии."Я думаю, что Америка ждет возможности вернуться к политике, которая работала во благо американского народа, но я также считаю, что настало время для новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов", - сказал Пенс в эфире телеканала CNN.На вопрос, может ли он сыграть эту роль, он ответил: "Буду держать вас в курсе"."Независимо от того, какую роль я и моя семья играем в Республиканской партии, будь то кандидата или просто участника движения, я думаю, что у нас есть более оптимальный выбор", - сказал Пенс.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/tramp-1831809786.html

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в мире, майк пенс, дональд трамп, сша, америка