https://ria.ru/20221117/partiya-1832356592.html

Додон: власти Молдавии намерены запретить оппозиционную Партию социалистов

Додон: власти Молдавии намерены запретить оппозиционную Партию социалистов - РИА Новости, 17.11.2022

Додон: власти Молдавии намерены запретить оппозиционную Партию социалистов

Оппозиционную в Молдавии Партию социалистов (ПСРМ) нынешнее руководство республики планирует запретить, заявил в четверг в эфире одного из частных кишиневских... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:40

2022-11-17T23:40

2022-11-17T23:40

в мире

игорь додон

молдавия

псрм

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КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Оппозиционную в Молдавии Партию социалистов (ПСРМ) нынешнее руководство республики планирует запретить, заявил в четверг в эфире одного из частных кишиневских телеканалов экс-президент страны Игорь Додон."ПСРМ обвиняют в незаконном финансировании и грозятся ликвидировать за это. А когда руководство ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) получало финансирование извне в виде грантов от различных неправительственных организаций, это не было незаконным финансированием? У социалистов такого никогда не было, а в ПДС все руководители получали гранты", - отметил Додон.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Партию "Шор" с самого начала протестного движения власти Молдавии обвинили в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер. Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти.

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в мире, игорь додон, молдавия, псрм