"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием
Крикалев: проект создания пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится надеяться на чудо - "и необходимые деньги выделят", констатировал в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"У нас пока официально 2023 год [дату пуска] никто не отменял... Но задержки идут... Теоретически, может случиться чудо, и необходимые деньги на создание нам выделят... Продолжается работа. Его пуск будет проводиться с космодрома Восточный... В 2023 году - маловероятно. Все зависит от финансирования... Нужно создавать наземное оборудование", - сказал он журналистам после встречи со студентами Балтийского государственного технического университета ("Военмех") им. Д.Ф. Устинова.
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Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидался в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.
В то же время из обнародованной ранее "Роскосмосом" информации следует, что первый пуск в 2023 году уже и не планируется: системы безопасности корабля начнут испытывать в 2024-м.
В ходе первого этапа от макета тяжелой "Ангары-А5", водруженной на стартовый стол, должен отстрелиться корабль и с помощью системы спасения совершить мягкую посадку. На втором этапе планируется пуск тяжелой ракеты с отстрелом корабля без экипажа на высоте 10-15 километров.