https://ria.ru/20221117/orel-1832303044.html

"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием

"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием - РИА Новости, 17.11.2022

"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием

Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:57

2022-11-17T18:57

2022-11-17T18:57

наука

космос - риа наука

сергей крикалев

луна

балтийский государственный технический университет "военмех"

роскосмос

ангара (ракета)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75ae5955435d6a1773e0e28268f58e22.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится надеяться на чудо - "и необходимые деньги выделят", констатировал в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев."У нас пока официально 2023 год [дату пуска] никто не отменял... Но задержки идут... Теоретически, может случиться чудо, и необходимые деньги на создание нам выделят... Продолжается работа. Его пуск будет проводиться с космодрома Восточный... В 2023 году - маловероятно. Все зависит от финансирования... Нужно создавать наземное оборудование", - сказал он журналистам после встречи со студентами Балтийского государственного технического университета ("Военмех") им. Д.Ф. Устинова.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидался в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.В то же время из обнародованной ранее "Роскосмосом" информации следует, что первый пуск в 2023 году уже и не планируется: системы безопасности корабля начнут испытывать в 2024-м.В ходе первого этапа от макета тяжелой "Ангары-А5", водруженной на стартовый стол, должен отстрелиться корабль и с помощью системы спасения совершить мягкую посадку. На втором этапе планируется пуск тяжелой ракеты с отстрелом корабля без экипажа на высоте 10-15 километров.

https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html

https://ria.ru/20221117/kosmos-1832276719.html

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, сергей крикалев, луна, балтийский государственный технический университет "военмех", роскосмос, ангара (ракета)