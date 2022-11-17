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"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием - РИА Новости, 17.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221117/orel-1832303044.html
"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием
"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием - РИА Новости, 17.11.2022
"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием
Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:57
2022-11-17T18:57
наука
космос - риа наука
сергей крикалев
луна
балтийский государственный технический университет "военмех"
роскосмос
ангара (ракета)
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится надеяться на чудо - "и необходимые деньги выделят", констатировал в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев."У нас пока официально 2023 год [дату пуска] никто не отменял... Но задержки идут... Теоретически, может случиться чудо, и необходимые деньги на создание нам выделят... Продолжается работа. Его пуск будет проводиться с космодрома Восточный... В 2023 году - маловероятно. Все зависит от финансирования... Нужно создавать наземное оборудование", - сказал он журналистам после встречи со студентами Балтийского государственного технического университета ("Военмех") им. Д.Ф. Устинова.Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидался в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.В то же время из обнародованной ранее "Роскосмосом" информации следует, что первый пуск в 2023 году уже и не планируется: системы безопасности корабля начнут испытывать в 2024-м.В ходе первого этапа от макета тяжелой "Ангары-А5", водруженной на стартовый стол, должен отстрелиться корабль и с помощью системы спасения совершить мягкую посадку. На втором этапе планируется пуск тяжелой ракеты с отстрелом корабля без экипажа на высоте 10-15 километров.
https://ria.ru/20221115/mks-1831701002.html
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космос - риа наука, сергей крикалев, луна, балтийский государственный технический университет "военмех", роскосмос, ангара (ракета)
Наука, Космос - РИА Наука, Сергей Крикалев, Луна, Балтийский государственный технический университет "Военмех", Роскосмос, Ангара (ракета)
18:57 17.11.2022
 
"Роскосмос": проект корабля "Орел" испытывает проблемы с финансированием

Крикалев: проект создания пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования

© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
Космический корабль "Орел". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Проект создания российского пилотируемого корабля "Орел" испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный, приходится надеяться на чудо - "и необходимые деньги выделят", констатировал в четверг исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"У нас пока официально 2023 год [дату пуска] никто не отменял... Но задержки идут... Теоретически, может случиться чудо, и необходимые деньги на создание нам выделят... Продолжается работа. Его пуск будет проводиться с космодрома Восточный... В 2023 году - маловероятно. Все зависит от финансирования... Нужно создавать наземное оборудование", - сказал он журналистам после встречи со студентами Балтийского государственного технического университета ("Военмех") им. Д.Ф. Устинова.
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Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидался в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.
В то же время из обнародованной ранее "Роскосмосом" информации следует, что первый пуск в 2023 году уже и не планируется: системы безопасности корабля начнут испытывать в 2024-м.
В ходе первого этапа от макета тяжелой "Ангары-А5", водруженной на стартовый стол, должен отстрелиться корабль и с помощью системы спасения совершить мягкую посадку. На втором этапе планируется пуск тяжелой ракеты с отстрелом корабля без экипажа на высоте 10-15 километров.
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