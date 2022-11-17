https://ria.ru/20221117/operator-1832101866.html

"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом

"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом - РИА Новости, 17.11.2022

"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом

Оператор Первого канала Юрий Шолмов отреагировал на похвалу со стороны президента США Джо Байдена во время саммита G20 на Бали. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T04:46

2022-11-17T04:46

2022-11-17T04:46

в мире

джо байден

саммит g20

бали

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831866372_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_cf32edaba9730790aac8aa6887727218.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Оператор Первого канала Юрий Шолмов отреагировал на похвалу со стороны президента США Джо Байдена во время саммита G20 на Бали.Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их. Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон также одобрил физическую форму россиянина."До этого, за несколько дней, мы уже снимали Байдена, и он, я обратил внимание, смотрит на меня и смотрит. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки", - рассказал оператор.Как отмечается в сюжете телеканала, объем бицепса Шолмова составляет 50 сантиметров, при этом он не пропускает тренировки даже в служебных командировках. Так, в ролике было показано октябрьское видео, где оператор занимается упражнениями в Донецке.

бали

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, саммит g20, бали, сша