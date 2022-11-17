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"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом
"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом - РИА Новости, 17.11.2022
"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом
Оператор Первого канала Юрий Шолмов отреагировал на похвалу со стороны президента США Джо Байдена во время саммита G20 на Бали. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T04:46
2022-11-17T04:46
2022-11-17T04:46
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Оператор Первого канала Юрий Шолмов отреагировал на похвалу со стороны президента США Джо Байдена во время саммита G20 на Бали.Во время традиционного общения с журналистами, которое впоследствии попало и широко распространилось в соцсетях, американский лидер обратил внимание на мышцы оператора. Он восхитился размером бицепсов, а затем потрогал их. Стоявший рядом с ним президент Франции Эммануэль Макрон также одобрил физическую форму россиянина."До этого, за несколько дней, мы уже снимали Байдена, и он, я обратил внимание, смотрит на меня и смотрит. Думаешь, что он так на меня пристально смотрит, оказывается, вот для чего: хотел потрогать мои руки", - рассказал оператор.Как отмечается в сюжете телеканала, объем бицепса Шолмова составляет 50 сантиметров, при этом он не пропускает тренировки даже в служебных командировках. Так, в ролике было показано октябрьское видео, где оператор занимается упражнениями в Донецке.
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в мире, джо байден, саммит g20, бали, сша
В мире, Джо Байден, Саммит G20, Бали, США
"Хотел потрогать руки": оператор из России рассказал о встрече с Байденом
Оператор из России Шолмов рассказал, что Байден на саммите G20 хотел "потрогать его руки"