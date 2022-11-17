https://ria.ru/20221117/oms-1832095424.html
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря - РИА Новости, 17.11.2022
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
С 1 декабря изменится работа системы обязательного медицинского страхования, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T03:18
2022-11-17T03:18
2022-11-17T14:51
общество
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
полис омс
омс
обязательное медицинское страхование
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. С 1 декабря изменится работа системы обязательного медицинского страхования, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так, нововведение коснется ведения учета, что позволит объединить данные о пациентах, получающих услуги на федеральном и региональном уровнях. Оформление документов станет проще, повысится эффективность обмена данными между медучреждениями.Кроме того, несовершеннолетних россиян планируют вынести в отдельную категорию.Получить электронный полис граждане без ОМС могут через портал "Госуслуги". Новорожденным с 1 декабря его будут выдавать автоматически. Информация о бумажном полисе также автоматически появится в государственной информационной системе ОМС.Собеседница агентства отметила, что с 1 декабря вместо полиса россияне смогут предъявлять удостоверение личности.
https://ria.ru/20221105/plan-1829354206.html
https://ria.ru/20221005/oms-1821847754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова, полис омс, омс, обязательное медицинское страхование, россия
Общество, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова, полис ОМС, ОМС, Обязательное медицинское страхование, Россия
03:18 17.11.2022 (обновлено: 14:51 17.11.2022)
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Профессор РЭУ Финогенова предупредила россиян об изменениях в системе ОМС с 1 декабря