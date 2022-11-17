https://ria.ru/20221117/odkb-1832226260.html
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 17.11.2022
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:29
2022-11-17T15:29
2022-11-17T15:41
ереван
россия
одкб
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.
https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, россия, одкб, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Ереван, Россия, ОДКБ, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
15:29 17.11.2022 (обновлено: 15:41 17.11.2022)
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
Глава МИД Лавров 22-23 ноября примет участие в мероприятиях ОДКБ в Ереване
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.
В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.