https://ria.ru/20221117/odkb-1832226260.html

МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ

МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 17.11.2022

МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T15:29

2022-11-17T15:29

2022-11-17T15:41

ереван

россия

одкб

безопасность

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20221101/armeniya-1828352333.html

ереван

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ереван, россия, одкб, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров