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МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 17.11.2022
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МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ - РИА Новости, 17.11.2022
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:29
2022-11-17T15:41
ереван
россия
одкб
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.
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ереван, россия, одкб, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Ереван, Россия, ОДКБ, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
15:29 17.11.2022 (обновлено: 15:41 17.11.2022)
 
МИД анонсировал визит Лаврова в Ереван на мероприятия ОДКБ

Глава МИД Лавров 22-23 ноября примет участие в мероприятиях ОДКБ в Ереване

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 22-23 ноября посетит Ереван, где примет участие в мероприятиях по линии ОДКБ, сообщил на брифинге в Москве замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"22-23 ноября министр примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится в Ереване в преддверии очередной сессии Совета Коллективной безопасности ОДКБ", - рассказал он.
В ходе предстоящих встреч предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах Коллективной безопасности ОДКБ и деятельности организации в межсессионный период. По его словам, участники заседания рассмотрят солидный пакет решений, касающихся внешнеполитического, военного, антитеррористического сотрудничества в рамках Организации. Нечаев отметил, что планируется одобрить ряд документов, включая, итоговую декларацию, выносимую на утверждение Советом Коллективной безопасности ОДКБ.
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ЕреванРоссияОДКББезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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