https://ria.ru/20221117/obstrel-1832357384.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T23:58

2022-11-17T23:58

2022-11-17T23:58

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив в общей сложности 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.50 – населенный пункт Орловка – город Донецк: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 23.09 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html

https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832341192.html

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато