https://ria.ru/20221117/obstrel-1832349184.html
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 17.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T22:25
2022-11-17T22:25
2022-11-17T22:25
в мире
хама (мухафаза)
россия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_1741694e24427b6ee2d80498fcf55153.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Хама в результате снайперского обстрела террористами из района Эль-Фататуат по позициям правительственных сил в районе Шуллин погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html
хама (мухафаза)
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_67a0cf34cc8a005fcdd041d0b81a3be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хама (мухафаза), россия, сирия
В мире, Хама (мухафаза), Россия, Сирия
Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации
Генерал Егоров: боевики "ан-Нусры" совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации