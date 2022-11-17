https://ria.ru/20221117/obstrel-1832349184.html

Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации - РИА Новости, 17.11.2022

Боевики "ан-Нусры"* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T22:25

2022-11-17T22:25

2022-11-17T22:25

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хама (мухафаза)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Хама в результате снайперского обстрела террористами из района Эль-Фататуат по позициям правительственных сил в районе Шуллин погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

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в мире, хама (мухафаза), россия, сирия