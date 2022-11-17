https://ria.ru/20221117/obstrel-1832342020.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:30

2022-11-17T21:30

2022-11-17T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.40 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк