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Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832280144.html
Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022
Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS
Украинские войска выпустили по Иловайску в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:56
2022-11-17T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
иловайск
сша
донецкая народная республика
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.06 - населенный пункт Мемрик – населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 16.30 ведомство зафиксировало обстрел города Горловка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html
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иловайск
сша
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в мире, иловайск, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иловайск, США, Донецкая Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
17:56 17.11.2022 (обновлено: 18:26 17.11.2022)
 
Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет из РСЗО HIMARS
Обломки ракет из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.06 - населенный пункт Мемрик – населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:27Специальная военная операция на Украине
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека
Кроме того, в 16.30 ведомство зафиксировало обстрел города Горловка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 09:56Специальная военная операция на Украине
В Михайловке два человека погибли при украинском обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИловайскСШАДонецкая Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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