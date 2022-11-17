https://ria.ru/20221117/obstrel-1832280144.html

Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS

Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS - РИА Новости, 17.11.2022

Украинские войска выпустили по Иловайску шесть ракет из HIMARS

Украинские войска выпустили по Иловайску в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:56

2022-11-17T17:56

2022-11-17T18:26

специальная военная операция на украине

в мире

иловайск

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Иловайску в ДНР шесть ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.06 - населенный пункт Мемрик – населенный пункт Иловайск: выпущено шесть ракет из РСЗО M142 HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 16.30 ведомство зафиксировало обстрел города Горловка, в ходе которого украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html

https://ria.ru/20221117/mikhaylovka-1832126226.html

иловайск

сша

донецкая народная республика

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в мире, иловайск, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin