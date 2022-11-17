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При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2022
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:27
2022-11-17T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сша
bae systems
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города."К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - передает администрация Стаханова в своем Telegram-канале.Ранее РИА Новости сообщали об обстреле 16 ноября города Зимогорье в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате утренних ударов украинских формирований погиб один человек, повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221117/donbass-1832245210.html
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стаханов
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin
17:27 17.11.2022
 
При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека

В ЛНР заявили, что при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города.
"К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - передает администрация Стаханова в своем Telegram-канале.
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:20
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из HIMARS
Ранее РИА Новости сообщали об обстреле 16 ноября города Зимогорье в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате утренних ударов украинских формирований погиб один человек, повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Осколок от ракеты - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:14Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаСШАBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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