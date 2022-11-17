https://ria.ru/20221117/obstrel-1832269594.html

При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека

При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 17.11.2022

При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:27

2022-11-17T17:27

2022-11-17T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

сша

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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города."К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - передает администрация Стаханова в своем Telegram-канале.Ранее РИА Новости сообщали об обстреле 16 ноября города Зимогорье в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате утренних ударов украинских формирований погиб один человек, повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221117/donbass-1832245210.html

https://ria.ru/20221117/obstrel-1832243698.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin