При обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека
В ЛНР заявили, что при обстреле Стаханова со стороны ВСУ погибли два человека, трое ранены
© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР). Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, ещё трое ранены в результате обстрела украинскими войсками города Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщили в администрации города.
"К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 г.р. скончался на месте, женщина 1951 г.р. умерла в машине скорой по дороге в больницу. Трое мирных жителей города получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Стахановскую центральную многопрофильную больницу", - передает администрация Стаханова в своем Telegram-канале.
Ранее РИА Новости сообщали об обстреле 16 ноября города Зимогорье в ЛНР из РСЗО HIMARS. В результате утренних ударов украинских формирований погиб один человек, повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.