СК зафиксировал последствия обстрела Зимогорья в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела Зимогорья в ЛНР из HIMARS
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрела. Архивное фото
ЗИМОГОРЬЕ (ЛНР), 17 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Зимогорье в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что утром 16 ноября украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Зимогорью. В СЦКК заявили, что в результате обстрела погиб один мужчина 1970 г.р. и два мирных жителя получили ранения. Повреждения при обстреле получили школа, детский сад, производственные помещения хлебоприемного пункта, многоэтажный дом и железнодорожная станция.
"Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины города Зимогорье Луганской Народной Республики. В результате данного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины значительно повреждена гражданская инфраструктура. Также жертвой данного обстрела стал один человек", - рассказал офицер СК РФ.
Он подтвердил, что в результате ударов повреждена школа. Со слов местной жительницы, жертв удалось избежать благодаря действиям сотрудников и охраны школьного учреждения.
Вчера, 14:33В США раскрыли слабость Украины
"Ребята собирались на прогулку выходить, стояли уже на крыльце, в этот момент прозвучали взрывы, детей успели завести. Оперативно сработали и сотрудники, и охрана. Осколки по всей территории, на том же крыльце были. Мне даже страшно предположить, что могло бы быть – детки (находились - ред.) на разных участках, и малыши, и старшие", - рассказала следователю местная жительница.
Следователи СК РФ зафиксировали на месте происшествия последствия обстрела для возбуждения уголовного дела и подтвердили данную информацию.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.