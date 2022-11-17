https://ria.ru/20221117/obstrel-1832259245.html

СК зафиксировал последствия обстрела Зимогорья в ЛНР

СК зафиксировал последствия обстрела Зимогорья в ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022

СК зафиксировал последствия обстрела Зимогорья в ЛНР

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Зимогорье в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:58

2022-11-17T16:58

2022-11-17T16:58

специальная военная операция на украине

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ЗИМОГОРЬЕ (ЛНР), 17 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Зимогорье в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что утром 16 ноября украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Зимогорью. В СЦКК заявили, что в результате обстрела погиб один мужчина 1970 г.р. и два мирных жителя получили ранения. Повреждения при обстреле получили школа, детский сад, производственные помещения хлебоприемного пункта, многоэтажный дом и железнодорожная станция."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины города Зимогорье Луганской Народной Республики. В результате данного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины значительно повреждена гражданская инфраструктура. Также жертвой данного обстрела стал один человек", - рассказал офицер СК РФ.Он подтвердил, что в результате ударов повреждена школа. Со слов местной жительницы, жертв удалось избежать благодаря действиям сотрудников и охраны школьного учреждения."Ребята собирались на прогулку выходить, стояли уже на крыльце, в этот момент прозвучали взрывы, детей успели завести. Оперативно сработали и сотрудники, и охрана. Осколки по всей территории, на том же крыльце были. Мне даже страшно предположить, что могло бы быть – детки (находились - ред.) на разных участках, и малыши, и старшие", - рассказала следователю местная жительница.Следователи СК РФ зафиксировали на месте происшествия последствия обстрела для возбуждения уголовного дела и подтвердили данную информацию.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832206279.html

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems