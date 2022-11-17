https://ria.ru/20221117/obstrel-1832203429.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще два города
ВСУ обстреляли Донецк и еще два города - РИА Новости, 17.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще два города
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:21
2022-11-17T14:21
2022-11-17T14:44
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 24 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.25 и 13.50 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.40 и 12.55 по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.40 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221117/provokatsii-1832202059.html
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донецк, макеевка, ясиноватая, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, СЦКК
14:21 17.11.2022 (обновлено: 14:44 17.11.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и еще два города
Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватой 24 снаряда