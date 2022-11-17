17:23 17.11.2022 (обновлено: 18:32 17.11.2022)
В Киеве признали, что украинская ПВО не справляется с ракетными атаками
В командовании Воздушных сил Украины признали, что ПВО не справляется с ракетными атаками
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут противостоять ракетным обстрелам, заявил представитель командования Воздушных сил страны Юрий Игнат.
По его словам, российские войска используют маршруты, которые запутывают противовоздушную оборону.
"Сегодня, 17 ноября, работа противовоздушной обороны была не столь удачной, как во время прошлых ракетных обстрелов. <...> Это обусловлено тем, что у Украины нет достаточно (что мы постоянно подчеркиваем) средств ПВО, чтобы работать достаточно эффективно", — приводит слова Игната издание "Лига".
Представитель командования также отметил, что для "100-процентного результата" силам обороны сейчас нужно больше таких систем, как немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS, которые уже есть на вооружении Украины. Согласно его утверждению, они сбивают "все, что входит в зону их поражения", включая крылатые ракеты и беспилотники. Ввиду этого Игнат обратился к странам Запада с просьбой предоставить больше таких систем.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о больших поставках западного оружия на Украину. В частности, речь шла о различных ПВО и средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.
В свою очередь, сегодня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемых за российские удары.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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