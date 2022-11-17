https://ria.ru/20221117/oborona-1832268596.html

В Киеве признали, что украинская ПВО не справляется с ракетными атаками

В Киеве признали, что украинская ПВО не справляется с ракетными атаками - РИА Новости, 17.11.2022

В Киеве признали, что украинская ПВО не справляется с ракетными атаками

Украинские системы ПВО не могут противостоять ракетным обстрелам, заявил представитель командования Воздушных сил страны Юрий Игнат. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:23

2022-11-17T17:23

2022-11-17T18:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут противостоять ракетным обстрелам, заявил представитель командования Воздушных сил страны Юрий Игнат.По его словам, российские войска используют маршруты, которые запутывают противовоздушную оборону.Представитель командования также отметил, что для "100-процентного результата" силам обороны сейчас нужно больше таких систем, как немецкие IRIS-T SLM или норвежские NASAMS, которые уже есть на вооружении Украины. Согласно его утверждению, они сбивают "все, что входит в зону их поражения", включая крылатые ракеты и беспилотники. Ввиду этого Игнат обратился к странам Запада с просьбой предоставить больше таких систем.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о больших поставках западного оружия на Украину. В частности, речь шла о различных ПВО и средствах по созданию интегрированной системы противовоздушной обороны.В свою очередь, сегодня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у украинских сил противовоздушной обороны "устойчивая дурная слава", и обвинил их в систематических попаданиях по жилым домам, "неуклюже" выдаваемых за российские удары.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221116/nato-1831949012.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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