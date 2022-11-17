Рейтинг@Mail.ru
"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html
"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского
"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского
В Североатлантическом альянсе нарастает недовольство поведением украинского президента Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше, сообщила газета Financial... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:31
2022-11-17T12:33
в мире
владимир зеленский
джо байден
анджей дуда
польша
украина
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_295a113d306153c6136b0e2ae31b9719.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе нарастает недовольство поведением украинского президента Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше, сообщила газета Financial Times.По информации журналистов, упорное желание Зеленского убедить мировое сообщество в том, что Украина непричастна к падению ракет в польской деревни Пшеводув, несмотря на доказательства, начинает раздражать НАТО.Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой долей вероятности ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html
https://ria.ru/20221117/peskov-1832101334.html
https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html
польша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831871284_310:332:2598:2048_1920x0_80_0_0_c7541ca57c0598f9384fb3f2f759631e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, украина, киев, нато, g7, министерство обороны сша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Анджей Дуда, Польша, Украина, Киев, НАТО, G7, Министерство обороны США, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
11:31 17.11.2022 (обновлено: 12:33 17.11.2022)
 
"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского

Financial Times: дипломат из страны НАТО заявил о разрушении доверия к Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе нарастает недовольство поведением украинского президента Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше, сообщила газета Financial Times.
По информации журналистов, упорное желание Зеленского убедить мировое сообщество в том, что Украина непричастна к падению ракет в польской деревни Пшеводув, несмотря на доказательства, начинает раздражать НАТО.
"Это становится смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты", — заявил изданию дипломат из страны — члена НАТО в Киеве.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
08:00
Запад нашел выход из украинского кризиса
Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
04:18
Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше
Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой долей вероятности ракеты принадлежали Украине.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
00:33
Небензя: Украина и Польша хотели спровоцировать столкновение России и НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийДжо БайденАнджей ДудаПольшаУкраинаКиевНАТОG7Министерство обороны СШАЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала