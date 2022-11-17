https://ria.ru/20221117/nato-1832150217.html

"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского

"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022

"Они открыто лгут": у НАТО закончилось терпение из-за Зеленского

В Североатлантическом альянсе нарастает недовольство поведением украинского президента Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше, сообщила газета Financial... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:31

2022-11-17T11:31

2022-11-17T12:33

в мире

владимир зеленский

джо байден

анджей дуда

польша

украина

киев

нато

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе нарастает недовольство поведением украинского президента Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше, сообщила газета Financial Times.По информации журналистов, упорное желание Зеленского убедить мировое сообщество в том, что Украина непричастна к падению ракет в польской деревни Пшеводув, несмотря на доказательства, начинает раздражать НАТО.Ранее президент США Джо Байден заявил, что не считает заявление Владимира Зеленского доказательством непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши.Вечером 15 ноября СМИ сообщили о падении двух ракет в Люблинском воеводстве на польско-украинской границе, погибли два человека. По информации агентства AP, на территорию Польши упали украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.Как сообщил Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.Накануне президент Польши Анджей Дуда также признал, что с высокой долей вероятности ракеты принадлежали Украине.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям около украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221117/ukraina-1832082852.html

https://ria.ru/20221117/peskov-1832101334.html

https://ria.ru/20221117/nebenzya-1832090233.html

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украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, джо байден, анджей дуда, польша, украина, киев, нато, g7, министерство обороны сша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше