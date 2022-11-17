https://ria.ru/20221117/most-1832190675.html

Движение машин по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов

Движение машин по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов - РИА Новости, 17.11.2022

Движение машин по Крымскому мосту в субботу остановят на 12 часов

Движение по Крымскому мосту в субботу, 19 ноября, остановят на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает министерство транспорта Крыма. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:43

2022-11-17T13:43

2022-11-17T13:43

владимир путин

краснодарский край

республика крым

россия

чп на крымском мосту

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту в субботу, 19 ноября, остановят на 12 часов в связи с ремонтно-восстановительными работами, сообщает министерство транспорта Крыма."Девятнадцатого ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено. В связи с ремонтно-восстановительными работами автомобильное движение по мосту будет ограничено на 12 часов", - говорится в сообщении.В министерстве призвали на это время не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно."Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", - подчеркнули в министерстве.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.

https://ria.ru/20221115/most-1831663860.html

https://ria.ru/20221117/krym-1832128944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, краснодарский край, республика крым, россия, чп на крымском мосту, общество