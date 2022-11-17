https://ria.ru/20221117/moskva-1832073074.html
Владимир Ефимов: число проектов КРТ в Москве выросло до двадцати
Владимир Ефимов: число проектов КРТ в Москве выросло до двадцати - РИА Новости, 17.11.2022
Владимир Ефимов: число проектов КРТ в Москве выросло до двадцати
Правительство Москвы одобрило еще четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), общее число таких проектов достигло двадцати, сообщил заммэра по... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T07:10
2022-11-17T07:10
2022-11-17T07:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило еще четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), общее число таких проектов достигло двадцати, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город утвердил проекты комплексного развития еще четырех участков, реорганизацией которых займутся городские операторы – Московский фонд реновации, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и ОЭЗ "Технополис Москва", - сказал Ефимов.Он добавил, что в редевелопмент новых участков вложат около 633 миллиардов рублей, что позволит построить 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости.В общей сложности в столице теперь реализуются 20 проектов КРТ на площади свыше 314 гектаров. На этих участках создадут новые производства, офисы, школы, детские сады, и другие объекты, где смогут трудоустроиться более 70 тысяч человек, отметил вице-мэр.По информации правительства Москвы, ОЭЗ "Технополис Москва" возьмется за реорганизацию производственной зоны "Алабушево" в Зеленоградском административном округе, а КП "Комплексное развитие территорий" проведет редевелопмент части бывшей промзоны "Западная водопроводная станция" в районе Солнцево. В свою очередь, Московский фонд реновации будет развивать участки бывших промзон "Северянин" в Ярославском районе и "Кирпичные улицы" в районе Соколиная Гора.Целью программы КРТ является возвращение городу заброшенных и неэффективно используемых земель. Ожидается, что суммарные инвестиции в развитие территорий достигнут 7 триллионов рублей, что обеспечит поступления в бюджет на уровне 3 триллионов рублей. Также город получит более полумиллиона рабочих мест.
https://ria.ru/20221114/kontrol-1831193985.html
https://ria.ru/20221031/moskva-1827731272.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Владимир Ефимов: число проектов КРТ в Москве выросло до двадцати
Владимир Ефимов: число проектов КРТ в Москве выросло до двадцати
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы одобрило еще четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ), общее число таких проектов достигло двадцати, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город утвердил проекты комплексного развития еще четырех участков, реорганизацией которых займутся городские операторы – Московский фонд реновации, казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и ОЭЗ "Технополис Москва", - сказал Ефимов.
Он добавил, что в редевелопмент новых участков вложат около 633 миллиардов рублей, что позволит построить 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости.
В общей сложности в столице теперь реализуются 20 проектов КРТ на площади свыше 314 гектаров. На этих участках создадут новые производства, офисы, школы, детские сады, и другие объекты, где смогут трудоустроиться более 70 тысяч человек, отметил вице-мэр.
По информации правительства Москвы, ОЭЗ "Технополис Москва" возьмется за реорганизацию производственной зоны "Алабушево" в Зеленоградском административном округе
, а КП "Комплексное развитие территорий" проведет редевелопмент части бывшей промзоны "Западная водопроводная станция" в районе Солнцево. В свою очередь, Московский фонд реновации будет развивать участки бывших промзон "Северянин" в Ярославском районе
и "Кирпичные улицы" в районе Соколиная Гора.
Целью программы КРТ является возвращение городу заброшенных и неэффективно используемых земель. Ожидается, что суммарные инвестиции в развитие территорий достигнут 7 триллионов рублей, что обеспечит поступления в бюджет на уровне 3 триллионов рублей. Также город получит более полумиллиона рабочих мест.