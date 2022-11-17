https://ria.ru/20221117/moryaki-1832133834.html

Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву

Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву - РИА Новости, 17.11.2022

Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву

Трое из пятерых российских моряков грузового судна, которые были задержаны в египетской Александрии, прилетели в Москву утром в четверг, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:29

2022-11-17T10:29

2022-11-17T10:29

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москва

александрия

египет

россия

российский профсоюз моряков

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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Трое из пятерых российских моряков грузового судна, которые были задержаны в египетской Александрии, прилетели в Москву утром в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.Ранее в генеральном консульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии. По информации профсоюза, предоставленной журналистам в среду, моряки должны были прилететь в Москву 17 ноября."Самолёт с моряками сел утром в Москве", - сказали в профсоюзе. Там же уточнили, что авиабилеты моряки покупали за свой счёт. Еще двое моряков остаются на сегодняшний день в Египте, рассказали в профсоюзе.

https://ria.ru/20220825/tanker-1812017743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, москва, александрия, египет, россия, российский профсоюз моряков