https://ria.ru/20221117/moryaki-1832133834.html
Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву
Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву - РИА Новости, 17.11.2022
Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву
Трое из пятерых российских моряков грузового судна, которые были задержаны в египетской Александрии, прилетели в Москву утром в четверг, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:29
2022-11-17T10:29
2022-11-17T10:29
в мире
москва
александрия
египет
россия
российский профсоюз моряков
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СОЧИ, 17 ноя – РИА Новости. Трое из пятерых российских моряков грузового судна, которые были задержаны в египетской Александрии, прилетели в Москву утром в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.Ранее в генеральном консульстве РФ сообщали, что пятеро россиян - членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии, предположительно, из-за того, что на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. Как отмечали в дипмиссии, грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано 4 ноября в Александрии. По информации профсоюза, предоставленной журналистам в среду, моряки должны были прилететь в Москву 17 ноября."Самолёт с моряками сел утром в Москве", - сказали в профсоюзе. Там же уточнили, что авиабилеты моряки покупали за свой счёт. Еще двое моряков остаются на сегодняшний день в Египте, рассказали в профсоюзе.
https://ria.ru/20220825/tanker-1812017743.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, александрия, египет, россия, российский профсоюз моряков
В мире, Москва, Александрия, Египет, Россия, Российский профсоюз моряков
Трое моряков, ранее задержанных в Египте, прилетели в Москву
Трое моряков грузового судна, задержанных в египетской Александрии, прилетели в Москву