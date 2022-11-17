https://ria.ru/20221117/miroporyadok-1832097404.html
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка - РИА Новости, 17.11.2022
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка
Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:15
2022-11-17T02:15
2022-11-17T02:15
в мире
россия
сша
китай
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0abf74842cf56e1182b970b0b178050e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал он."Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части", - пишет Лэтэм.Баланс между центрами равных сил, которым придется создавать обновленные нормы, предстоит выстраивать очень долго. В новом мире, прогнозирует профессор, будут учитываться интересы всех стран. Порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона; это будет не просто отражение американских ценностей и интересов."Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов", - резюмировал Лэтэм.Ранее заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что именно Россия, а не Запад, сегодня формирует будущий равноправный миропорядок."Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", - заверил Медведев.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
россия
сша
китай
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828343805_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_56b32a1d672cced271bca551c75a37cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, индия
В мире, Россия, США, Китай, Индия