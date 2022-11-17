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В США включили Россию в число основателей нового миропорядка - РИА Новости, 17.11.2022
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В США включили Россию в число основателей нового миропорядка
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка - РИА Новости, 17.11.2022
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка
Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T02:15
2022-11-17T02:15
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал он."Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части", - пишет Лэтэм.Баланс между центрами равных сил, которым придется создавать обновленные нормы, предстоит выстраивать очень долго. В новом мире, прогнозирует профессор, будут учитываться интересы всех стран. Порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона; это будет не просто отражение американских ценностей и интересов."Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов", - резюмировал Лэтэм.Ранее заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что именно Россия, а не Запад, сегодня формирует будущий равноправный миропорядок."Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", - заверил Медведев.
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в мире, россия, сша, китай, индия
В мире, Россия, США, Китай, Индия
02:15 17.11.2022
 
В США включили Россию в число основателей нового миропорядка

Профессор Лэтэм включил Россию в четверку великих держав-основателей нового миропорядка

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкМосква. Кремль
Москва. Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Москва. Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.
Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал он.
"Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части", - пишет Лэтэм.
Баланс между центрами равных сил, которым придется создавать обновленные нормы, предстоит выстраивать очень долго. В новом мире, прогнозирует профессор, будут учитываться интересы всех стран. Порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона; это будет не просто отражение американских ценностей и интересов.
"Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов", - резюмировал Лэтэм.
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Ранее заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что именно Россия, а не Запад, сегодня формирует будущий равноправный миропорядок.
"Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", - заверил Медведев.
 
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