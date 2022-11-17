https://ria.ru/20221117/miroporyadok-1832097404.html

В США включили Россию в число основателей нового миропорядка

В США включили Россию в число основателей нового миропорядка - РИА Новости, 17.11.2022

В США включили Россию в число основателей нового миропорядка

Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T02:15

2022-11-17T02:15

2022-11-17T02:15

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россия

сша

китай

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия войдет в четверку великих держав-основателей нового миропорядка, такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил профессор международных отношений Эндрю Лэтэм.Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал он."Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и Европейский союз, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части", - пишет Лэтэм.Баланс между центрами равных сил, которым придется создавать обновленные нормы, предстоит выстраивать очень долго. В новом мире, прогнозирует профессор, будут учитываться интересы всех стран. Порядок не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона; это будет не просто отражение американских ценностей и интересов."Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России, в той же степени, что и Соединенных Штатов", - резюмировал Лэтэм.Ранее заместитель руководителя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что именно Россия, а не Запад, сегодня формирует будущий равноправный миропорядок."Именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не Штаты с Британией или темным Киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен", - заверил Медведев.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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в мире, россия, сша, китай, индия