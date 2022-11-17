МИД: страны Запада закрывают глаза на применение Киевом противопехотных мин
МИД России: страны Запада закрывают глаза на применение Киевом противопехотных мин
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 ноя - РИА Новости. Западные страны закрывают глаза на использование украинскими военными противопехотных мин, а также активное минирование населенных пунктов, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Страны Запада закрывают глаза на применение ВСУ (в том числе против мирного населения) противопехотных мин и мин-ловушек, на продолжающееся активное минирование населенных пунктов. С конца июля сего года на Украине участились обстрелы боеприпасами, начиненными именно противопехотными минами ПФМ-1", - сказал Воронцов в Женеве на совещании государств-участников Конвенции о "негуманном" оружии в рамках права на ответ по ситуации на Украине.
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Представитель МИД отметил, что, в частности, украинские военные заминировали Донецк, а также населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. По его словам, "Лепестки" были хаотично разбросаны вблизи учебных заведений и других гражданских объектов. Воронцов добавил, что в регионе зарегистрировано 74 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1. Один из пострадавших скончался.
Воронцов подчеркнул, что замалчивание подобных фактов "ведет к дальнейшей деградации международно-правовой системы в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения". Дипломат добавил, что Россия не будет мириться с подобным положением дел.
"Продолжим противостоять данным шагам, ведущим мировое сообщество к хаосу и анархии в международных отношениях, в том числе в контексте соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права. Продолжим предпринимать шаги по укреплению Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия и протоколов к ней", - сказал Воронцов.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.