https://ria.ru/20221117/milli-1832089230.html
В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска
В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска - РИА Новости, 17.11.2022
В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска
ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины, такое мнение высказал Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T00:10
2022-11-17T00:10
2022-11-17T11:12
марк милли
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украина
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донбасс
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины, такое мнение высказал Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.Он назвал такую задачу "очень трудной". По мнению генерала, это не произойдет в ближайшие пару недель без "полного краха" российской армии, что "маловероятно". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://radiosputnik.ria.ru/20221116/konflikt-1832075831.html
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марк милли, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
Марк Милли, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
00:10 17.11.2022 (обновлено: 11:12 17.11.2022)
В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска
Генерал ВС США Милли: ВСУ не удастся выбить российские войска с территории Украины