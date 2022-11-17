https://ria.ru/20221117/milli-1832089230.html

В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска

В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска - РИА Новости, 17.11.2022

В Пентагоне посчитали, что Украине не удастся выбить российские войска

ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины, такое мнение высказал Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T00:10

2022-11-17T00:10

2022-11-17T11:12

марк милли

владимир путин

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россия

донбасс

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. ВСУ не удастся выбить российские войска с Украины, такое мнение высказал Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.Он назвал такую задачу "очень трудной". По мнению генерала, это не произойдет в ближайшие пару недель без "полного краха" российской армии, что "маловероятно". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/konflikt-1832075831.html

украина

россия

донбасс

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марк милли, владимир путин, украина, россия, донбасс, министерство обороны сша, вооруженные силы сша