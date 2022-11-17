07:38 17.11.2022 (обновлено: 10:21 17.11.2022)
В МИД опровергли заявления о поставках России иранских беспилотников
Замглавы МИД Вершинин: заявления в поставках Ираном России беспилотников безосновательны
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Обвинения со стороны западных стран в том, что Иран якобы поставляет России беспилотники, которые используются на Украине, безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадёжность своих усилий. Подобными действиями они совершенно дискредитируют себя как добросовестных участников СВПД", - сказал Вершинин.
Он отметил, что Москва разделяет мнение иранской стороны, "озвученное официальным представителем МИД Ирана Насером Канаани 11 ноября, что обвинения в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации на Украине являются безосновательными и выдвигаются теми, кто стремится таким образом оправдать свои незаконные поставки вооружений Киеву".
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Но, как подчеркнула российская сторона, Секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 Устава ООН, считает Россия.
Согласно этой статье, при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации.
Европейский союз ранее ввел санкции против пяти граждан Ирана и трех организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в понедельник заседания глав МИД ЕС признал, что союз не располагает данными о якобы планирующихся поставках иранских ракет России, "Брюссель знает только о поставках беспилотников".
Ранее высокопоставленный европейский представитель сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС изучает сообщения о возможных поставках ракет и, если это подтвердится, готов ввести новые санкции против Тегерана.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.