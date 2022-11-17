https://ria.ru/20221117/mh17-1832327963.html

Суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17, заявил МИД

Суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17, заявил МИД - РИА Новости, 17.11.2022

Суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17, заявил МИД

Суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17, заявило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T20:10

2022-11-17T20:10

2022-11-17T20:10

в мире

владимир джабаров

олег морозов

нидерланды

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17, заявило министерство иностранных дел России."При вынесении решения суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений", - говорится в заявлении.Ведомство также отметило, что не был учтен довод стороны защиты об отсутствии убедительных доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК "Бук" российского происхождения."Для анализа выбирались лишь те материалы, которые были призваны подтвердить навязываемую Гаагой версию. При этом не были приняты во внимание рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения", - сообщил МИД РФ.Кроме того, по его данным, суд не захотел "детально разобраться" в том, откуда была запущена ракета, а все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими Украины с подконтрольной Киеву территории, "были попросту проигнорированы"."К материалам уголовного дела не приобщили первичные необработанные данные с российских радаров, а также переданные концерном "Алмаз-Антей" доклады и итоги натурного эксперимента, подтверждающего, что ракета была запущена из района, находившегося под контролем киевских властей. То же касается и показаний ряда важных свидетелей, привлеченных стороной защиты", - добавило министерство.При этом, отметило ведомство, сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами, а работавшие в тот день украинские диспетчеры "бесследно исчезли"."Определенную ясность могли бы внести спутниковые снимки США, которые были сделаны в день авиакатастрофы. Однако на просьбы судей раскрыть эти данные или хотя бы позволить ознакомиться с ними при соблюдении особых условий Вашингтон ответил категорическим отказом", - сообщило министерство.Оно также указало, что во время разбирательств не был должным образом проанализирован вопрос об ответственности Киева за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время.Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно, а депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов выразил мнение, что суд необъективен и всё это "информационная провокация". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что согласиться с этим политизированным решением нельзя. Он отметил, что российские специалисты не были допущены к работе совместной следственной группы, а обвинение так и не привело весомых доказательств.

https://ria.ru/20221117/posledstviya-1832313469.html

https://ria.ru/20221117/boing-1832304305.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832282934.html

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в мире, владимир джабаров, олег морозов, нидерланды, бук (зенитный ракетный комплекс)