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Гаагский суд завершил разбирательство по делу MH17 в первой инстанции - РИА Новости, 17.11.2022
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Гаагский суд завершил разбирательство по делу MH17 в первой инстанции
Гаагский суд завершил разбирательство по делу MH17 в первой инстанции - РИА Новости, 17.11.2022
Гаагский суд завершил разбирательство по делу MH17 в первой инстанции
Судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году в первой инстанции закончено, апелляцию можно подать в течение 14 дней,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:43
2022-11-17T18:43
в мире
россия
нидерланды
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
крушение малайзийского boeing под донецком
украина
донбасс
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году в первой инстанции закончено, апелляцию можно подать в течение 14 дней, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение Гаагского суда, заявил РИА Новости, что оно было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение суда по МН17 политизированным, весовых доказательств, по его словам, нет."Судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции закончено, апелляцию можно подать в течение 14 дней", - сказал судья после оглашения вердикта.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
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в мире, россия, нидерланды, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), крушение малайзийского boeing под донецком, украина, донбасс
В мире, Россия, Нидерланды, Вооруженные силы РФ, Бук (зенитный ракетный комплекс), Крушение малайзийского Boeing под Донецком, Украина, Донбасс
18:43 17.11.2022
 
Гаагский суд завершил разбирательство по делу MH17 в первой инстанции

Гаагский суд завершил разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции

© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Гаагского суда, на котором вынесено решение по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя - РИА Новости. Судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году в первой инстанции закончено, апелляцию можно подать в течение 14 дней, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В четверг Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя решение Гаагского суда, заявил РИА Новости, что оно было ожидаемым, для России оно юридически ничтожно, в обвинительном приговоре была использована версия Киева. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал решение суда по МН17 политизированным, весовых доказательств, по его словам, нет.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
"Судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17 в первой инстанции закончено, апелляцию можно подать в течение 14 дней", - сказал судья после оглашения вердикта.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
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Гаагский суд поставил под вопрос убедительность расчетов "Алмаз-Антея"
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
Вчера, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
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В миреРоссияНидерландыВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомУкраинаДонбасс
 
 
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