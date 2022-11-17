https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html

В Госдуме назвали решение Гаагского суда по MH17 информационной провокацией

В Госдуме назвали решение Гаагского суда по MH17 информационной провокацией - РИА Новости, 17.11.2022

В Госдуме назвали решение Гаагского суда по MH17 информационной провокацией

Решение Гаагского суда по делу о крушении МН17 является информационной провокацией, оно не имеет для РФ обязывающей силы, заявил РИА Новости депутат ГД от... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:28

2022-11-17T18:28

2022-11-17T18:28

в мире

олег морозов

россия

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украина

нидерланды

гаага

mh17. расследование

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Гаагского суда по делу о крушении МН17 является информационной провокацией, оно не имеет для РФ обязывающей силы, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины. Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорены к пожизненному заключению."Ни о какой объективности суда не может быть и речи. Тем более это решение не имеет для нас обязывающей силы… Называем вещи своими именами: судебное решение Гааги - это информационная провокация", - сказал Морозов.По словам парламентария, данное решение "превратилось в инструмент политической войны". "А на войне как на войне! Противник пытается нас дискредитировать", - добавил он.Морозов отметил, что аргументы российской стороны не учитывались. "Проблема этого решения состоит в том, что на всех этапах многолетнего следствия не принимались во внимание аргументы и данные российской стороны", - уточнил он.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html

https://ria.ru/20220624/mh17-1797800427.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олег морозов, россия, госдума рф, украина, нидерланды, гаага, mh17. расследование