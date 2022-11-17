Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221117/mh17-1832282934.html
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным - РИА Новости, 17.11.2022
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным
Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T18:03
2022-11-17T18:39
россия
украина
гаага
госдума рф
концерн пво "алмаз-антей"
в мире
сергей лавров
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности ССГ (совместной следственной группы - ред.), а выкладки "Алмаз-Антея" - просто проигнорированы. Весомых доказательств не предъявлено", - заявил он.В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html
https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html
https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html
россия
украина
гаага
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_9f5a78d3005005155901a07d9b073b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, гаага, госдума рф, концерн пво "алмаз-антей", в мире, сергей лавров, нидерланды, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, бук (зенитный ракетный комплекс)
Россия, Украина, Гаага, Госдума РФ, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", В мире, Сергей Лавров, Нидерланды, Николай Винниченко, Генеральная прокуратура РФ, Бук (зенитный ракетный комплекс)
18:03 17.11.2022 (обновлено: 18:39 17.11.2022)
 
Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным

Слуцкий: решение суда по делу MH17 политизировано, весомых доказательств не предъявили

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности ССГ (совместной следственной группы - ред.), а выкладки "Алмаз-Антея" - просто проигнорированы. Весомых доказательств не предъявлено", - заявил он.
Депутат Госдумы Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 18:28
В Госдуме назвали решение Гаагского суда по MH17 информационной провокацией
В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.
Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 16:31
МИД прокомментировал вердикт нидерландского суда по MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 17:41
В Совфеде назвали решение Гаагского суда по MH17 юридически ничтожным
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.
Крушение малайзийского Boeing на Украине: официальная позиция России
Вчера, 14:13Инфографика
Крушение малайзийского Boeing на Украине: откуда запущена ракета
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияУкраинаГаагаГосдума РФКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"В миреСергей ЛавровНидерландыНиколай ВинниченкоГенеральная прокуратура РФБук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала