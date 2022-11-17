https://ria.ru/20221117/mh17-1832282934.html

Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным

Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным - РИА Новости, 17.11.2022

Слуцкий назвал решение суда по делу MH17 политизированным

Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя, заявил РИА... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T18:03

2022-11-17T18:03

2022-11-17T18:39

россия

украина

гаага

госдума рф

концерн пво "алмаз-антей"

в мире

сергей лавров

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789209898_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_c956925cced0262176b3d703007b78b6.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Решение Гаагского суда по крушению малайзийского Boeing МН17 политизировано, весомых доказательств не предъявлено, согласиться с решением нельзя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности ССГ (совместной следственной группы - ред.), а выкладки "Алмаз-Антея" - просто проигнорированы. Весомых доказательств не предъявлено", - заявил он.В четверг в судебном комплексе Схипхол идет заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого зачитан вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины.Суд признал обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Остальные трое фигурантов дела - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко - признаны виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20221117/mh17-1832288497.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832248702.html

https://ria.ru/20221117/mh17-1832274361.html

россия

украина

гаага

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, гаага, госдума рф, концерн пво "алмаз-антей", в мире, сергей лавров, нидерланды, николай винниченко, генеральная прокуратура рф, бук (зенитный ракетный комплекс)